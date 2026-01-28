Türkiye'nin nazar boncuğu dondu!

  • İSTANBUL
Erzincan’da kış sert yüzünü gösterdi. 'Nazar boncuğu' benzetmesiyle bilinen Polat Gölü, soğuk hava dalgasının ardından tamamen buz tuttu.

Erzincan’ın İliç ilçesinde yer alan "doğadaki göz" ve "nazar boncuğu"  isimleriyle dairesel yapısıyla dikkat çeken Polat Gölü, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte tamamen dondu.

 

İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi’nin paylaştığı görüntüler ilgi görürken, yaklaşık 350 metre çapındaki ve jips erimesiyle oluşan göl, kış mevsiminde farklı bir görünüme büründü.

 

Boyalık ve Hasanova köyleri arasında yer alan Polat Gölü, yalnızca görsel güzelliğiyle değil, jeolojik oluşumuyla da öne çıkıyor. Yaklaşık 350 metre çapında, dairesel bir yapıya sahip olan gölün; alçıtaşlarının (jips) zamanla erimesi sonucu oluştuğu biliniyor. Bu özelliğiyle Polat Gölü, Erzincan’ın önemli jeolojik değerleri arasında gösteriliyor.

