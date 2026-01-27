DEM’li vekil, PKK yandaşı hemşireyi korumaya aldı!

Terör örgütüne destek için video çeken ve saçlarını ören Kocaeli’ndeki hemşire İkra Avcı’nın sosyal medyada yükselen tepkiler sonrası gözaltına alınmasına DEM’li vekil itiraz etti. PKK/YPG yandaşı DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, Suriye’deki teröristlere destek ve intikam alınması için saçlarını örerek dayanışma gösteren hemşire Avcı’nın gözaltına alınmasını Meclis gündemine taşıdı. Türkoğlu, Suriye’de kadın teröristlerin saçlarının kesildiği iddiasına destek için sosyal medyada dayanışma videosu paylaşan Avcı hakkında başlatılan soruşturmayı Meclis’e sundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde Türkoğlu, “Jin Jiyan Azadi” şarkısı eşliğinde saçlarını ören Avcı’nın gözaltına alınmasının hukuki dayanağını sorarken, teröristlerin katlettiği Suriyeli Arap binlerce kadın ve kızla vahşeti aklına bile getirmedi. Örgüte desteği meşru göstermeye çalışan DEM’in PKK sevdalısı vekili, adeta teröristlerin imtiyazlara sahip olması gerektiğini ifade etti.

BİNLERCE KİŞİ, KAVULMASINI İSTİYOR

Gözaltına alındıktan sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen İkra Avcı, ifadesi alındıktan sonra dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Sosyal medyadan binlerce kişi, Sağlık Bakanlığı’ndan terör destekçisi Avcı hakkında soruşturma başlatmasını istemiş ve “Teröristler ve deskekçileri devlet bünyesinde çalışamaz, barınamaz, maaş alamaz” ifadelerini kullanmıştı.