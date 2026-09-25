2026 amiral gemisi işlemcileri karşı karşıya! Apple A20 Pro, Xiaomi XRING O3 ve Snapdragon 8 Elite test sonuçları açıklandı!

2026 flagship çipleri karşı karşıya! Apple A20 Pro, Xiaomi XRING O3 ve Snapdragon 8 Elite serisinin Geekbench ve oyun performans testlerini inceledik.

2026 yılına damgasını vuracak olan amiral gemisi işlemciler, Digital Chat Station tarafından paylaşılan kapsamlı performans testleriyle gün yüzüne çıktı. Apple A20 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, Snapdragon 8 Elite Gen 6, MediaTek Dimensity 9600 Pro ve Xiaomi XRING O3 gibi devlerin karşı karşıya geldiği bu testler, mobil teknoloji dünyasındaki rekabetin boyutlarını ortaya koyuyor.

Geekbench 7 ve 3DMark Steel Nomad Light verileri, bu yılki işlemcilerin hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdek performanslarında ciddi bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Kullanıcılar, bu yeni nesil 2026 flagship çipleri arasından hangisinin kendi ihtiyaçlarına daha uygun olduğunu teknik veriler ışığında analiz edebiliyor.

Apple A20 Pro, 4.033 puan ile tek çekirdek performansında liderliği elinde tutuyor.

Xiaomi XRING O3, 12.259 puanlık skorla çoklu çekirdek testinde rakiplerini geride bırakıyor.

Grafik performansında XRING O3 en yüksek puanı alırken, Apple A20 Pro watt başına en verimli sonucu sunuyor.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, bir önceki nesil olan Gen 5 modeline kıyasla %13’e varan bir performans artışı sergiliyor.

İşlemciler CPU Testlerinde Farklı Performanslar Sergiliyor

Tek çekirdek performansında Apple A20 Pro, 4.033 puanla rakiplerine fark atarak zirveye yerleşiyor. Dimensity 9600 Pro ise 3.426 puanla ikinci sırada takip ediyor.

Çoklu çekirdek testlerine geçildiğinde ise tablo tamamen değişiyor; Xiaomi’nin XRING O3 modeli, 12.259 puanla listenin en üstüne çıkıyor. Bu çip, 10 çekirdekli yapısı ve 3nm üretim süreciyle dikkat çekerken, diğer rakiplerin 2nm teknolojisini kullandığı görülüyor. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, önceki nesil olan Gen 5 modeline göre hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdek alanında ortalama %12-13 oranında bir gelişme gösteriyor.

Grafik Performansı Verimlilikle Dengeleniyor

3DMark Steel Nomad Light testleri, grafik işleme kapasitesini gözler önüne seriyor. XRING O3, 4.604 puanla en yüksek skoru elde etse de, 18W ile en fazla güç tüketen çip konumunda bulunuyor. Verimlilik ön plana alındığında Apple A20 Pro, watt başına 304 puanla rakipsiz kalıyor. Snapdragon serisi işlemciler bu alanda daha dengeli bir profil çizse de, en üst düzey performans arayan kullanıcılar için güç tüketimi ve ısınma değerleri hala kritik birer faktör olmaya devam ediyor.

Oyun Deneyimlerinde Sonuçlar Yakın Seyrediyor

Honor of Kings, Genshin Impact ve Wuthering Waves gibi popüler oyunlarda yapılan testler, işlemcilerin gerçek dünya performanslarını ortaya koyuyor. Honor of Kings oyununda tüm işlemciler 120fps civarında benzer bir akıcılık sunuyor. Ancak, güç tüketimi ve ısınma değerlerinde belirgin farklar göze çarpıyor. Dimensity 9600 Pro, özellikle Genshin Impact oyununda sıcaklık yönetimi konusunda en başarılı sonuçları verirken, Wuthering Waves gibi daha ağır yük gerektiren oyunlarda işlemciler arasındaki kare hızı farkları daha net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Test Sonuçlarını Yorumlarken Dikkatli Olunmalıdır

Bu verilerin belirli bir telefon modeline ait olmadığı ve soğutma sistemlerinin, yazılım optimizasyonlarının ve güç limitlerinin sonuçları değiştirebileceği unutulmamalıdır. Piyasaya sürülecek olan cihazların nihai incelemelerini beklemek, satın alma kararınız için en doğru yaklaşım olacaktır.