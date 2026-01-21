2026-2028’de 6 yapısal reform devreye giriyor

Türkiye ekonomisinde önümüzdeki üç yıla dair yol haritası netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan ve 2026-2028 dönemini kapsayan yeni Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı çerçevesinde "rekabetçilik", "sürdürülebilirlik ve dayanıklılık" ile "beşeri sermaye ve sosyal politikalar" alanlarında 6 yapısal reform tedbirinin uygulamaya alınması öngörülüyor. AA muhabirinin, söz konusu programdan yaptığı derlemeye göre, program süresince talep koşullarının enflasyonla uyumlu patikada seyretmesi sağlanması, arz yönlü büyüme dinamiklerini güçlendirecek politikalara hız verilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, uzun vadeli büyüme potansiyelinin yükseltilmesi için özellikle teknolojik gelişme yoluyla toplam faktör verimliliğini artıracak politikalar, beşeri sermayenin niteliğini yükseltecek beceri dönüşüm programları ile üretken yatırımların desteklenmesini ve sermaye birikiminin hızlandırılmasını sağlayacak yapısal adımların atılması hedefleniyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında para, maliye ve gelirler politikalarının eş güdüm içinde ve hedef odaklı şekilde uygulanmasına devam edilecek. Dezenflasyon sürecini sürdürmeye yönelik talep koşullarını dengeleyici sıkı politika duruşu ile bununla eşzamanlı olarak olası arz kısıtlarına karşı orta ve uzun vadeli yapısal dönüşüm adımları sürdürülecek.

Bu dönemde kamu maliyesinde mali disiplin ilkesinden taviz verilmemesi amaçlanıyor. Maliye politikasının fiyat istikrarının sağlanmasına, cari işlemler dengesinin iyileştirilmesine, adil gelir dağılımına, ekonomide üretkenliğin ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak şekilde uygulanması öngörülüyor.

Küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacılık eğilimleri ve tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşüm dikkate alınarak Türkiye'nin değer zincirlerindeki konumunu güçlendirmek ve küresel ihracat pazarından daha fazla pay almasını sağlamak üzere teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek üretimi ve ihracatını artırmaya yönelik politikalara odaklanılması hedefleniyor.

Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin teşvikiyle yerli üretim kapasitesi güçlendirilirken ihracatın ürün ve pazar çeşitliliğinin artırılması, böylece cari işlemler dengesinde kalıcı ve sürdürülebilir iyileşmenin sağlanması amaçlanıyor.

Yatırımcı güvenini artıracak ve iş yapma ortamını güçlendirecek düzenlemelerin hayata geçirilerek ekonomi genelinde iyileşmenin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu doğrultuda sürdürülebilir kalkınma ilkeleri gözetilerek verimlilik artışını destekleyen yapısal dönüşümlerin hayata geçirilmesi, yenilikçi ve teknoloji odaklı üretim yapısının güçlendirilmesi, beşeri sermayenin niteliğinin yükseltilmesi ve kurumsal kapasitenin artırılması bu dönemde ulaşılması düşünülen hedefler arasında yer alıyor.

KOBİ'lerin modernizasyonu desteklenecek

Program kapsamında "rekabetçilik", "sürdürülebilirlik ve dayanıklılık" ile "beşeri sermaye ve sosyal politikalar" yapısal reform konuları olarak tespit edildi.

Bu kapsamda rekabetçilik alanında "imalat sanayisinde dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm aracılığıyla KOBİ'lerin modernizasyonunun desteklenmesi, verimliliğin ve rekabet edilebilirliğin artırılması" ve "sürdürülebilir turizmin yaygınlaştırılması ve markalaşma" reform tedbirlerine ilişkin çalışmalar yapılacak.

Bu dönemde "sürdürülebilirlik ve dayanıklılık" alanında "yeşil dönüşümün hızlandırılması" ve "endüstrilerde dijitalleşme odaklı yatırımların artırılması" alanlarındaki belirlenen uygulamaların hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

"Beşeri sermaye ve sosyal politikalar" alanında da "öğretim programlarının beceri temelli olarak güncellenmesi ve mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi" ile "istihdam hizmetlerinin iş gücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesi ve geliştirilmesi" tedbirlerine ilişkin çalışmaların uygulamaya konulması öngörülüyor.

Böylece 2026-2028 döneminde 6 yapısal reform tedbirinin hayata geçirilmesi hedeflenirken, bu tedbirlerin uygulamaya konulması için yaklaşık 6,4 milyar avroluk ek maliyet tahmin edildi.