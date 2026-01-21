  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gram altın 7.900 TL olur mu? İşte beklenen analiz Güney Kore'yi Ayvalık zeytinyağı ile fethetti! Galatasaray 2 yıldız için kiralık teklifi yaptı! Canlı yayında duyurdu Bir daha asla unutmayacaksınız: İşte hafızayı kuvvetlendiren 3 bitki! Büyük sürpriz... Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz hamle! Kuzeyli genç yıldız hedefte Samsung'un yeni amiral gemisi: A57'nin özellikleri belli oldu! Esenler Ay-Yıldızlı bayrağa büründü... 3 ay öncesine kadar Türkiye'ye karşı füze, uçak, İHA alıyorlardı! Düşmanlığı resmen bitirme kararı aldılar Ülkesine imza atmaya gitti! Beşiktaş'ta Rafa Silva dönemi bitiyor Türkiye'ye karşı önyargısı kırıldı ve... Beşiktaş ilk transferini gerçekleştiriyor! İşte geliş tarihi
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Samsung'un yeni amiral gemisi: A57'nin özellikleri belli oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Samsung'un yeni amiral gemisi: A57'nin özellikleri belli oldu!

Teknoloji devi Samsung'un yeni amiral gemisi A57'nin teknik özellikleri ortaya çıktı.

#1
Foto - Samsung'un yeni amiral gemisi: A57'nin özellikleri belli oldu!

Samsung'un merakla beklenen yeni akıllı telefonu Galaxy A57, Çin'in TENAA veri tabanında listelenerek tüm teknik detaylarını gözler önüne serdi. SM-A5760 model numarasıyla görülen cihaz, lansman öncesinde tasarımından donanımına kadar birçok ipucu veriyor.

#2
Foto - Samsung'un yeni amiral gemisi: A57'nin özellikleri belli oldu!

İNCELİĞİYLE DİKKAT ÇEKEN TASARIM VE EKRAN Listelenen bilgilere göre sadece 6,9 milimetre kalınlığında ve 182 gram ağırlığında olan telefon, segmentinin en ince modellerinden biri olmaya aday görünüyor. Cihazda Full HD+ çözünürlük sunan 6,6 inçlik ekranın yanı sıra ekrana entegre parmak izi okuyucusu bulunuyor.

#3
Foto - Samsung'un yeni amiral gemisi: A57'nin özellikleri belli oldu!

GÜÇLÜ İŞLEMCİ Gücünü muhtemelen Exynos 1680 yonga setinden alacak olan model, 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerinin yanında 256 GB depolama alanıyla geliyor. Android 16 işletim sistemiyle kutudan çıkması beklenen telefonun, uzun vadeli yazılım güncelleme desteği sunması öngörülüyor.

#4
Foto - Samsung'un yeni amiral gemisi: A57'nin özellikleri belli oldu!

GELİŞMİŞ KAMERA VE BATARYA KAPASİTESİ Arka tarafta 50 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro lensten oluşan üçlü kamera kurulumuna 12 MP ön kamera eşlik ediyor.

#5
Foto - Samsung'un yeni amiral gemisi: A57'nin özellikleri belli oldu!

Enerji tarafında ise 45W hızlı şarj desteğine sahip yaklaşık 5000 mAh kapasiteli bir batarya kullanıcılara sunuluyor.

#6
Foto - Samsung'un yeni amiral gemisi: A57'nin özellikleri belli oldu!

SAMSUNG GALAXY A57 5G TANITIM TARİHİ Sektör kaynakları, yeni modelin Samsung'un amiral gemisi S26 serisinden hemen önceki haftalarda tanıtılacağını tahmin ediyor. Galaxy A57'nin, Galaxy A37 modeliyle birlikte şubat ayı civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor./ kaynak: ensonhaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Gündem

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Daha önce yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Avcılar Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndan atla..
Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı
Ekonomi

Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı

Rusya'dan Avrupa Birliği ülkelerine TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden yapılan gaz sevkiyatı ocak ayında tarihi zirvesine yaklaştı. Yetk..
İran düğmeye bastı! Tahran'dan İsrail ve ABD hamlesi: Dev operasyon
Dünya

İran düğmeye bastı! Tahran'dan İsrail ve ABD hamlesi: Dev operasyon

İran hükümeti, Loristan eyaletinde ABD ve İsrail ile bağlantılı olayları provoke eden 134 saha elemanı ve liderin tutuklandığını ve casusluk..
Abu Dabi büyükelçimizden, Kılıçdaroğlu’na jest! Kemal'i göremeyince ona oy veren Cem Yılmaz ile fotoğraf verdi
Gündem

Abu Dabi büyükelçimizden, Kılıçdaroğlu’na jest! Kemal'i göremeyince ona oy veren Cem Yılmaz ile fotoğraf verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski basın müşaviri olan Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, 2023 seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkan..
Borsa günü rekorla kapadı
Ekonomi

Borsa günü rekorla kapadı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok ..
Suudi Arabistan Suriye kararını duyurdu
Dünya

Suudi Arabistan Suriye kararını duyurdu

Suudi Arabistan, Suriye’de hükümet ile YPG/SDG arasında varılan 4 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Riyad yönetimi anlaşmayı memnuniye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23