Suriye’de kaybeden Kandil tutuştu! Kandil baronu Karasu’dan Kobani benzeri 'direniş' çağrısı

Suriye’de on yıldır işgal altında tuttuğu bölgeleri Suriye ordusu ve Arap aşiretlerinin birkaç günlük harekatıyla kaybeden Kandil iyice tutuştu. KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, Rojava dediği Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik işgal saldırılarına karşı tüm Kürdistan halkına ve ilerici güçlere direniş çağrısında bulundu, “Bu saldırı sadece Rojava’ya değil, tüm Kürt halkınadır” dedi.

Kandil’deki terör elebaşlarından sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, Rojava dediği Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik işgal saldırılarına karşı tüm “Kürdistan halkına” direniş yaptı. “Bu saldırı sadece Rojava’ya değil, tüm Kürt halkınadır” diyen Karasu, “Bugün de bütün halk Kürdistan’ın dört parçasında ortak tutum takınırsa, bu saldırı püskürtülebilir. Kürdistan’ın dört parçasındaki siyasi güçlerin de böyle bir saldırı karşısında tarihi sorumlulukları vardır. Bugünde, tarihi sorumluluklarını yerine getiremeyenler halkımız tarafından kabul edilmez. Bu açıdan hiçbir gerekçe ortaya koymadan Rojava Kürdistan’ındaki mücadeleye destek olunmalıdır” çağrısında bulundu.

KOBANİ BENZERİ DİRENİŞ ÇAĞRISI!

Dört ülkedeki tüm Kürtlere Kobani benzeri bir direniş çağrısı yapan Karasu şunları söyledi:

“Tüm Kürt halkına, demokrasi güçlerine ve dünyadaki tüm devrimci demokratik hareketlere: Şu anda kuzeydoğu Suriye’de, Rojava’da Kürt halkına karşı ağır bir saldırı yapılmaktadır. Bu halk ki, 2014 ve 15’te DAEŞ saldırılarına karşı fedaice direnmiş, kendini barikat yapmış, on binlerce şehit ve yaralı vermiştir. Böyle insanlık için savaşan, mücadele eden bir halk, bugün uluslararası güçlerin içinde yer aldığı bir komployla ezilmek, yarattıkları demokratik sistem dağıtılmak istenmektedir. Şu anda Rojava’da ve Kuzeydoğu Suriye’de Şeyh Maksut’tan başlamak üzere bir Kürtsüzleştirme saldırısı vardır. Bu tüm Kürtler için bir soykırım saldırısıdır. Bu saldırı, Kürdistan’ın dört parçasındaki tüm halkımızı ilgilendirmektedir. Çünkü bu bir soykırım saldırısıdır. Bu gerçeği tüm halkımız görmelidir. Kürtlere yönelik bir komplo var. Özgürlük için, demokrasi için direnen Kürt halkının iradesi bölgesel ve küresel çıkarlar için ezilmek istenmektedir. Kürt halkının kazanımları ortadan kaldırılmak istenmektedir. Bu sadece Rojava’daki Kürtlere yönelik bir saldırı değildir. Tüm Kürdistan’daki halkımızın var olma ve özgürlük iradesine saldırıdır. Bu açıdan bütün Kürdistan’daki halkımız ayağa kalkmalı ve Rojava’da direnen halkımızın yanında yer almalıdır. Geçmişte tüm Kürt halklarının desteğiyle Kobani’den DAEŞ püskürtülmüştür. Bugün de böyle bir desteği vermenin zamanıdır. Yarın geç olabilir. Şimdiden ayağa kalkılmalıdır. Başta gençler ve kadınlar bu mücadeleye güç katmalıdırlar. Kürdistan gençliği bugünler için vardır. Gençlik her yerde ayağa kalkmalıdır. Halep’te bir Kürt kadınının cenazesinin nasıl atıldığını gördük. Kürtler, onlarca yıldır bütün saldırılara rağmen ayakta kaldılar. Direndiler. Devrimci ruhla var olma mücadelesinin, özgürlük mücadelesinin tutkusuyla bu mücadele hep büyüdü sonuç aldı. Bugün de bütün halk Kürdistan’ın dört parçasında ortak tutum takınırsa, bu saldırı püskürtülebilir. Kürdistan’ın dört parçasındaki siyasi güçlerin de böyle bir saldırı karşısında tarihi sorumlulukları vardır. Bugünde, tarihi sorumluluklarını yerine getiremeyenler halkımız tarafından kabul edilmez. Bu açıdan hiçbir gerekçe ortaya koymadan Rojava Kürdistan’ındaki mücadeleye destek olunmalıdır. Rojava Kürdistan ve Suriye’deki Arap halkına da sesleniyorum. Araplar, Kürtler ve Süryaniler on yıldan fazladır birlikte yaşadılar. Huzur içinde yaşadılar. Kavga etmediler. Suriye’nin her tarafında kavga varken, sorun varken Kuzeydoğu Suriye’de kardeşlik içinde yaşadılar. Şimdi, HTŞ, bazı güçler Kürtleri Arapları birbirine düşürmek istiyorlar. Bu alçakça bir durumdur. Suriye’deki savaşta kaçan Araplar Kürtlerin yaşadığı bölgelere geldiler. Kürtler onları misafir etti. Tüm Suriye’deki Araplara bu oyuna gelmemeleri çağrısını yapıyoruz. Bu oyuna gelmek sadece Kürtlere değil, Araplara da zarar verir. Kışkırtanlara kulak verilmemelidir. Bir çağrım da dünyadaki devrimci demokratik güçleredir. Nasıl ki 2024-15’te Kobani’ye büyük destek sunarak, Kobani zaferinde pay sahibi olmuşlarsa, bugün de bu rolü oynamalıdırlar. Bütün Kürt halkını, dostlarımızı, demokrasi güçlerini şu anda yapılan saldırıya karşı ortak mücadeleye çağırıyor, Rojava Kürdistan’ında direnen halkımızı selamlıyorum. Başarılar diliyorum”