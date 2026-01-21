  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump İran'ın "haritadan silinmesi" emrini verdiğini söyledi İran fobisi tavan yaptı MHRS üzerinden yeni tuzak! Sahte randevu cezası mesajlarına dikkat! Ulusalcılar, siz ne dersiniz bu işe: SDG’ye koalisyon yardımı sonlanmış! Finans devinden Trump'a soğuk duş! JPMorgan piyasadaki çöküşün şifrelerini çözdü! DEM'den ‘Kobane’ ambalajıyla sokak çağrıları! Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı Altın fiyatları alev aldı! Rekor üstüne rekor! Beslediği karga gözünü oydu! İsviçre terör örgütünün saldırılarıyla savaş alanına döndü! Mazlum Abdi’ye bir tokat ta İsrail’den! Sığınma talep etti “Türklerle zaten yeterince sorunumuz var. Kendi başınızın çaresine bakın” cevabını aldı Beyaz Saray'da muhabbet rüzgarları! Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu telefon!
İSLAM Otomobiliyle yola çıktı, kutsal topraklara ulaştı! 7 bin kilometrelik umre yolculuğu
İSLAM

Otomobiliyle yola çıktı, kutsal topraklara ulaştı! 7 bin kilometrelik umre yolculuğu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Otomobiliyle yola çıktı, kutsal topraklara ulaştı! 7 bin kilometrelik umre yolculuğu

Kütahya’dan direksiyon başına geçti, Suriye ve Ürdün üzerinden ilerleyip Mekke’ye ulaştı. Çiçekçi İbrahim Kolay’ın kara yoluyla yaptığı umre yolculuğu hem maliyeti hem de rotasıyla dikkat çekti.

Kütahya'da çiçekçilik yapan İbrahim Kolay, uçakla birkaç saatte gidilen umre yolculuğunu bambaşka bir şekilde tamamladı. İbrahim Kolay, otomobiliyle çıktığı 7 bin kilometrelik yolculuğun ardından kutsal topraklara ulaşarak umre ibadetini yerine getirdi. Suriye ve Ürdün güzergâhını kullanarak Mekke'ye varan Kolay'ın kara yoluyla gerçekleştirdiği bu sıra dışı yolculuk, hem manevi hem de kültürel yönüyle büyük ilgi gördü.

 

“Kara yoluyla gitmenin hissi bambaşka”

Daha önce birçok kez umreye gittiğini belirten Kolay, bu kez farklı bir deneyim yaşamak istediğini söyledi. Suriye güzergâhının yeniden güvenli hale gelmesiyle birlikte otomobille yola çıkmaya karar verdiklerini ifade eden Kolay, "Kara yoluyla gitmenin hissi bambaşka. Yol boyunca farklı ülkeleri, şehirleri görmek bu ibadeti daha anlamlı hale getiriyor" dedi.

 

Yolculuk sırasında herhangi bir güvenlik sorunu yaşamadıklarını vurgulayan Kolay, Suriye ve Ürdün'de konakladıklarını, tarihi ve manevi mekânları ziyaret ettiklerini aktardı. Şam, Amman, Akabe ve Mute gibi önemli noktaları gezdiklerini belirten Kolay, bölge insanının Türklere karşı son derece misafirperver olduğunu dile getirdi.

 

Yakıt masrafı 14 bin lira

Suudi Arabistan'a Tebük Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıklarını anlatan Kolay, Medine'de birkaç gün kaldıktan sonra Mekke'ye geçerek umre ibadetini tamamladıklarını söyledi. Toplam yolculuk mesafesinin yaklaşık 7 bin kilometreyi bulduğunu ifade eden Kolay, yakıt masrafının ise yaklaşık 14 bin lira olduğunu belirtti.

 

Bu yolculuğun birçok kişiye ilham verdiğini söyleyen Kolay, dönüşlerinin ardından kara yoluyla umreye gitmek isteyenlerin sayısında artış yaşandığını kaydetti. "Bizden sonra yola çıkanlar oldu. İnsanlar merak ediyor, cesaret alıyor" diyen Kolay, özellikle birkaç kişinin birlikte seyahat etmesi halinde maliyetin daha da düştüğünü ifade etti.

 

Kara yoluyla umrenin sadece bir ibadet değil, aynı zamanda kültürel bir yolculuk olduğuna dikkat çeken Kolay, "Uçakla gittiğinizde bu deneyimi yaşamanız mümkün değil. Kara yolunda hem ibadetin hem de yolun bereketini hissediyorsunuz" diye konuştu.

İbrahim Kolay'ın Kütahya'dan başlayan bu uzun yolculuğu, kara yoluyla umre yapmak isteyenler için yeni bir kapı aralarken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Ölü ve yaralılar var: Türk umre kafilesinden acı haber!
Ölü ve yaralılar var: Türk umre kafilesinden acı haber!

Gündem

Ölü ve yaralılar var: Türk umre kafilesinden acı haber!

Umre dönüşü kalp krizi geçirdi
Umre dönüşü kalp krizi geçirdi

Yerel

Umre dönüşü kalp krizi geçirdi

Umrede hayatını kaybeden Türk, Mekke'nin bağrına defnedildi
Umrede hayatını kaybeden Türk, Mekke'nin bağrına defnedildi

Gündem

Umrede hayatını kaybeden Türk, Mekke'nin bağrına defnedildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23