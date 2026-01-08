2025 nasıl geçti, 2026 nasıl olacak? Şimşek’ten ekonomide yılın değerlendirmesi

Medyatava yazarı Hacı Yakışıklı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le yaptığı görüşmenin detaylarını kaleme aldı. Yakışıklı, Şimşek’in 2026 yılına ilişkin ekonomik beklentilerini ve enflasyonla mücadelede gelinen noktayı aktardı.

İşte Yakışıklı'nın yazısı...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teknik yönü güçlü bir bakan. O nedenle kritik bir görevi var.

Kendisi ile yeni senenin bu ilk günlerindeki görüşmemizde öncelikli olarak beden dilini okumaya çalıştım.

Haziran 2023'te göreve ilk geldiğinde yine kendisi ile görüştüğümde gördüğüm ve önündeki yükten kaynaklanan gergin beden dili gitmiş; daha rahat ve sakin bir Şimşek gelmiş. Bu kez yüzü gülüyordu.

Bu beden dili ile karşılaşınca ben de kendimi doğrusunu söylemek gerekirse rahatlamış hissettim. Demek ki işler yoluna giriyor.

Sordum kendisine, ekonomide zor bir yıl geride kalırken 2026’da neler olacak Sayın Bakan diye, aldığım cevaplar umut ve heyecan vericiydi.

Bakan Şimşek’in en güçlü mesajları ise şunlardı. Baş başa sohbetimizdeki değerlendirmesini olduğu gibi aktarıyorum:

2026 yılında küresel konjonktür bizim için daha destekleyici….

Peki neden?

-Küresel büyüme ılımlı gidiyor

-Ticaret ortaklarımızda toparlanma bekleniyor.

-Artan korumacılık ve ticaret savaşlarına rağmen, küresel ticarette korkulan olmadı. Küresel ticaret dirençli bir yapı sergiledi.

-Emtia fiyatları da lehimize

-Dünyada enflasyon, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde düşüş eğiliminde.

Dolayısıyla dış konjonktur lehimize bir tabloya işaret ediyor.

“Büyüme güçlenecek”

Yılın ilk 9 ayında yüzde 3,7 oranında büyüdük.

Millî gelirimiz, yıllık bazda ilk kez 1,5 trilyon doların üzerine çıktı.

Reel sektör güveni artıyor.

İmalat sanayisinde de Satınalma Yöneticileri Endeksi, eşik değerin altında kalmasına rağmen, üst üste iki ay artış eğilimi gösterdi. 2025 Aralık verisi, son 12 ayın en iyi verisiydi.

Enflasyon düştükçe sanayicimizin de yatırım iştahının güçlenmesini bekliyoruz.

2026 yılı için büyümenin Orta Vadeli Programda yüzde 3.8 olması bekleniyor.

“Dezenflasyon programı kararlılıkla devam edecek”

Enflasyon Aralık ayında son 49 ayın en düşük seviyesini gördü ve yüzde 30.9’a indi.

Yıllık enflasyon; gıdada yüzde 28.3, dayanıklı tüketimde yüzde 21.8, temel mallarda yüzde 17.7, taze meyve sebzede yüzde 9.7, giyim ve ayakkabıda yüzde 5.8 olarak gerçekleşti.

Enflasyonu yüzde 30’un üzerinde tutan temel unsur hizmet enflasyonu olmaya devam ederken, bu görünümde özellikle eğitim ve kira kalemleri belirleyici oldu.

Eğitim enflasyonu yüzde 66,3 seviyesinde gerçekleşti, 2024 yıl sonunda yüzde 91,6 idi. Özel okul ücretlerine yönelik kural bazlı düzenlemenin etkisiyle, önümüzdeki dönemde eğitim enflasyonunda daha belirgin bir gerileme bekliyoruz.

Kira enflasyonu ise yıllık bazda yüzde 61,6’ya geriledi (2024’te yüzde 105,8). Konut arzındaki artışla bu kalemde de gerilemenin sürmesini öngörüyoruz.

“Enflasyon 2026’da düşmeye devam edecek, çünkü bütüncül bir politika çerçevesi uyguluyoruz”

-Para ve maliye politikası devrede

-Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak vergi gelirinden vazgeçtik, hedef enflasyonla uyumlu adımlar attık.

-2026 yılında uygulanacak çeşitli vergi ve harç artışlarını, yeniden değerleme oranının altında tuttuk. Örneğin damga vergisi, harçlar ve motorlu taşıtlar vergisini; 2026 yılı enflasyon hedefiyle uyumlu biçimde, yüzde 19’un altında artırdık. Belirli ürünlerdeki maktu ÖTV güncellemelerini de son altı ayın yurt içi üretici fiyat artışlarının altında belirledik.

-Enflasyonla mücadelede arz yönlü, yani üretimi artırmaya odaklanan politikalar da devrede. Konut arzı, gıda arzı ve enerji arzını artırmak için adımlar atılıyor.

-Enflasyon beklentileri de iyileşiyor.

-Dolayısıyla, bu bütüncül bakış açısı sayesinde enflasyon 2026’da da düşmeye devam edecek.

Bakan Mehmet Şimşek’le yılın değerlendirmesini yaptık - Resim : 2

“Bütçe disiplinini sağladık”

Hacı Bey, tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşadık. Ancak bu ağır tabloya rağmen mali disiplinden taviz vermedik, vermiyoruz.

Cari fiyatlarla 3,6 trilyon liraya ulaşan deprem harcamalarına rağmen, bütçe açığımızın millî gelire oranı azalmaya devam etti.

Kamuda harcama disiplinini, 2024 yılında olduğu gibi 2025’te de sürdürdük. Bütçede belirlenen harcama tavanını aşmadık.

Kamuda tasarruf da devam etti. Tasarruf genelgesi kapsamındaki harcamaların bütçedeki payını, uzun dönem ortalaması olan yüzde 4,6’dan yüzde 3’e indirdik.

2025’te bütçe açığının milli gelire oranla yüzde 3,1 seviyesinde, yani Orta Vadeli Program’da öngördüğümüzün altında bir oranla kapatmayı öngörüyoruz.

“Hazine 2026 yılında piyasadan daha az borçlanacak”

Kamu maliyesi önceliklerimizin başında, iç borç çevirme oranını düşürme hedefimiz geliyor. Hazine, 2026 yılında piyasadan daha az borçlanacak. Böylece piyasadaki likidite üzerindeki kamu baskısı azalacak. Bu sayede finansal kaynaklar daha güçlü biçimde reel sektöre yönelecek, bankalar kredi arzını genişletecek.

SON SÖZ: Bakan Şimşek’le sohbetimizi bu şekilde tamamladık. Benim, Sayın Bakan'ın son kısımdaki anlatımından çıkardığım sonuç ise; böylece Bankalar reel sektörün kapısında kredi vermek için sırada bekleyecek ve finansmana erişim belirgin şekilde iyileşmiş olacak. Enflasyon hissedilir şekilde düştü. Kiralar belli bir seviyeye geldi, eskisi gibi fahiş kira zamları kalmadı. Daha gidilecek elbette yol var. Ancak veriler giderek olumlu bir tabloyu işaret ediyor.