2024'te maliyetler sektörü zorlayacak! Kasko ve sağlıkta primler yükseldi

2023 yılının ilk dokuz ayında yaşanan birçok olumsuz etken ve krizlere rağmen sigorta sektörü yükseliş gösteriyor. Monopoli Sigorta Kurucu Ortağı ve CEO’su Erol Esentürk, sigorta sektörünün bu yılın ilk 9 ayında yüzde 123'lük bir büyüme ile prim üretiminde 328 milyar liraya ulaştığını ancak 2024 yılının sektör açısından zor bir yıl olacağını söyledi.

328 milyar liraya ulaştı

2023 yılı, sigorta sektörü açısından pandeminin etkilerinin sarılmaya çalışıldığı ve yüksek enflasyon ortamında fiyatlama yapılmaya çalışılırken Türkiye’de yaşanan deprem, sel gibi üzücü afetlerle hareketli bir döneme girdiğini söyleyen Esentürk: “Türkiye Sigorta Birliği’nin son açıkladığı istatistiklere göre ise sektörün yılın yüzde 123'lük bir büyüme ile prim üretiminde 328 milyar liraya ulaştığı görülüyor. Bu değerlendiremeye göre sektör olarak yılın sonunda 500 milyar lira prim üretimini aşabiliriz” dedi.

Kasko ve sağlıktaki artış dikkati çekti

Sigorta sektörünün büyümesinin enflasyonun üstünde gittiği bilgisini paylaşan Esentürk: “Aynı zamanda doların devalüasyonunun da aşağı yukarı %30-35 bandının üzerinde gidiyor. Sigorta sektöründe çok belirgin şekilde ağırlıklı olarak kasko ve sağlık sigortalarının prim artışlarının taşıdığı bir büyüme var. Bu 2024 yılında reasüras maliyetlerinin artışıyla kurumsal elementer poliçeler tarafında da ciddi bir etki olarak karşımıza çıkacak” diye ekledi.

2024 sektör için zor olacak

Acentelik mesleği için zor bir yılın beklendiğini ileten Erol Esentürk: “Özellikle kurumsal elementer branş oldukça zorlu geçecek, bunun emarelerini şimdiden görmeye başladık. Reasürans piyasalarının daralması, Türkiye’ye ayırdıkları kapasitenin de oldukça azalması bunda başlıca etken… Bu doğrultuda reasürans tarafındaki arzın azalması, Türkiye’de de talebin artması öncelikle sigorta şirketlerinin reasürans maliyetlerini ciddi seviyede yukarı çekiyor. Son dönemde Türkiye’de üst üste bir sürü doğal afetler de yaşandı. Dolayısıyla özellikle kurumsal elementer branş için zor bir yıl acenteleri bekliyor” dedi.

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