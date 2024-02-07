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Teknoloji 2024'te kaç İHA üretecek? Haluk Bayraktar cevapladı
Teknoloji

2024'te kaç İHA üretecek? Haluk Bayraktar cevapladı

Yeniakit Publisher
2024-02-07 19:03:00 -
2024'te kaç İHA üretecek? Haluk Bayraktar cevapladı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2024 yılında AKINCI üretimini artırmayı ve Bayraktar TB2 sayısını ise sabit tutmayı planladıklarını açıkladı. İşte merak edilen "Baykar, 2024'te kaç adet İHA üretecek?" sorusunun cevabı...

Türkiye’nin savunma ve havacılık sektöründe 2023 yılının ihracat şampiyonu Baykar, Suudi Arabistan'daki World Defense Show'da yerli teknolojilerini sergiliyor. Baykar Genel Müdürü (CEO) Haluk Bayraktar, Suudi Arabistan’da çeşitli açıklamalarda bulundu. Şirketin 2024 üretim hedefi açıklandı.

2024'te ne kadar İHA üretilecek?

2024 yılındaki yerli üretim hedefini açıklayan Haluk Bayraktar, “2023’te 36 adet olan AKINCI’nın yerli üretimini iki katına çıkarmayı (72), Bayraktar TB2 üretimini ise yıllık 230 adette sabit tutmayı planlıyoruz.” dedi.

Ukrayna’ya inşa edilen Bayraktar İHA fabrikasının yaklaşık 12 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Fabrikada yaklaşık 500 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Haluk Bayraktar, fabrikada Bayraktar TB2 mi yoksa Bayraktar TB3 mü üretileceği konusunda henüz karar verilmediğini ifade etti. Üretim kapasitesinin yıllık yaklaşık 120 adet olacağı açıklandı. Suudi Arabistan’a inşa edilen fabrikanın ise iki yıl içinde üretime başlaması amaçlanıyor.

Kaynak: donanımhaber

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