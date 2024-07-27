2024 Paris Olimpiyat oyunları açılışında LGBT rezaleti

Dünyayı adeta esir alan LGBT terörü sınır tanımıyor. 2024 Paris Olimpiyatlarının açılış töreninde birçok kez sapkın LGBT terörü propagandası yapıldı.

PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA LGBT DAYATMASI

Son olarak toplum yapısını hedef alan ve küresel sermayeler tarafından finanse edilen LGBT dayatması bu kez de Paris Olimpiyat Oyunları'nda skandal bir şekilde gözler önüne serildi.

TRANSLAR MEŞALE TAŞIDI

Olimpiyatların simgesi meşaleyi taşıyanlar arasında translar yer aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kendilerini 'drag queen' olarak tanıtan Miss Martini, Nicky Doll ve Mínima Gesté gibi isimler, meşale taşıdı.

KIRMIZI HALIDA REZALET DEVAM ETTİ

Ülkelerin sporseverleri selamladığı ikonik anların arasına yerleştirilen sözde 'defile' görünümlü etkinlikte ise; sakallı kadınlar, kadın kıyafetleri giyen ve makyaj yapan erkekler yer aldı.

ÇOCUKLARI DA ALET ETTİLER

Bununla da kalmayan skandallara çocuklar da alet edildi. 10 yaşlarında bir kız çocuğu, defilede boy gösteren isimlerin arasında dans etti.

ÜNLÜ ESERLE ALAY ETTİLER

Sapkınlar, ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin 'İsa'nın Son Akşam Yemeği' isimli tablosunu da alay ederek canlandırdı.