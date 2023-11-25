"2024 KOBİ'ler için sınav olacak"

Küresel kuruluşlar tarafından yayınlanan raporlara göre küresel ticari iflaslar 2023 yılında yüzde 6 oranında artacak olup, 2024’teki artış oranının ise yüzde 10’a yükseleceği tahmin ediliyor. Ticari iflasların merkezinde ise en zayıf halka konumunda bulunan KOBİ’ler yer alıyor.

Bir nevi sınav olacak

Ortak Akıl Danışmanlık Kurucu CEO’su ve uzman aile şirketleri danışmanı Dr. Yılmaz Sönmez’e göre 2024 yılı KOBİ’lerin finansal dayanıklılığı için oldukça önemli bir sınav niteliğinde. Küresel ekonomik konjonktürdeki daralma eğilimi sürerken şirketlerin karşılaştığı mali zorluklar hiç olmadığı kadar güçlü ve çok boyutlu bir şekilde varlığını sürdürüyor. Küresel kuruluşlar tarafından yayınlanan raporlara göre, savaşın etkisiyle emtia ve gıda fiyatlarında “çifte şok” etkisi öngörülürken, küresel büyüme aşağı, küresel enflasyon ise yukarı yönlü revize ediliyor.

KOBİ’ler mali disipline özen göstermeli

Dünya ve Türkiye’de istihdam, üretim ve ihracatın bel kemiği niteliğindeki KOBİ’ler ise bu süreçte en çok zorlanan aktörler olarak öne çıkıyor. Sönmez, KOBİ'lerin bu zorlu süreci mutlaka dikkat etmesi gereken hususların başında mali disiplin, verimlilik ve tasarruf geldiğine dikkat çekiyor.

Finansmana erişim sorunu

“2023 yılında tüm dünyada KOBİ'lerin yüzde 60'ı nakit akış sorunları yaşarken, iflas eden şirketlerin yüzde 82’sinin en önemli gerekçesi finansal sorunlar oldu” diyen Sönmez, "KOBİ'lerin, gelirlerini ve giderlerini yakından izlemeleri ve etkili bir bütçeleme ve nakit yönetimi stratejisi geliştirmeleri hayati önem taşıyor. Finansmana erişimin zorlaştığı bu dönemde öz kaynak odaklı, serbest nakit akışına odaklanan yaklaşımlar büyük önem arz ediyor. Bu nedenle KOBİ’ler için 2024 yılında mali disiplin her şey değilse de, açıkça “çok şey” anlamına gelecek" dedi.

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