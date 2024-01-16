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Ekonomi 2023'ün profili ortaya çıktı! Hangi bölge hangi ilanı yayınlardı! İşte o sektörler
Ekonomi

2023'ün profili ortaya çıktı! Hangi bölge hangi ilanı yayınlardı! İşte o sektörler

Yeniakit Publisher
2024-01-16 16:02:00 -
2023'ün profili ortaya çıktı! Hangi bölge hangi ilanı yayınlardı! İşte o sektörler

2023 yılı boyunca en çok ilan yayınlayan sektörlerde açıklandı. Listenin ilk 10 sırasında bu ilanlar yer alıyor:

İşveren markalar ile iş arayan adayları bir araya getirerek istihdama katkı sunan eleman.net kendi verileri üzerinden en çok ilan yayınlayan sektörleri ve istihdam sağlayan şehirleri kullanıcılarıyla paylaştı.

Bu sektörler öne çıktı

2023 yılında 420 bin istihdam, 500 bin yeni özgeçmiş, 40 bin yeni üye firma ve aylık 70 milyon sayfa görüntülemesi ile zirvedeki yerini koruyan eleman.net üzerinden en çok istihdam sağlanan pozisyonların başında güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve depo elemanı yer aldı. En çok istihdam sağlanan şehirlerin başında İstanbul yer alırken, en az istihdam sağlanan şehir ise Niğde oldu.

En çok ilan yayınlayan sektörler belli oldu…

2023 yılı boyunca en çok ilan yayınlayan sektörlerde açıklandı. Listenin ilk 10 sırasında; yüzde 8,42 ile güvenlik, yüzde 8,06 ile gıda, yüzde 5,65 ile hizmet, yüzde 5,57 ile restorancılık, yüzde 5,05 adet ile üretim, yüzde 4,70 ile lojistik, yüzde 4,08 ile mağazacılık, yüzde 3,66 ile otomotiv, yüzde 3,35 ile temizlik ve yüzde 3,28 ile tekstil yer aldı. En çok işe alınan pozisyonların ilk 10 sırasında güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, depo elemanı, garson, üretim elemanı, muhasebeci, satış danışmanı, şoför, kasiyer ve kurye yer alırken; en çok iş ilanı yayınlanan günler pazartesi ve salı, en çok başvuru yapılan günler ise pazartesi ve çarşamba oldu.

İstihdamın ilk sırasında İstanbul yer aldı

İşe alımların zirvesinde İstanbul yer aldı. En fazla istihdam sağlanan şehirler listesinde İstanbul’u Kocaeli, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya takip ederken en az istihdam sağlanan şehirler Niğde, Elazığ, Kastamonu, Erzurum ve Sinop olarak kayıtlara geçti.

Bölgelere göre dağılım nasıl?

Bölgelere göre iş ilanı yayınlanan pozisyonlara bakıldığında ise Akdeniz Bölgesi’nde şoför, satış temsilcisi, teknisyen, muhasebe elemanı kurye; Doğu Anadolu Bölgesi’nde elektrik teknisyeni, iş güvenliği uzmanı, gıda üretim elemanı, servis şoförü, mutfak şefi arandığı belirlendi. Ege Bölgesi’nde satış temsilcisi, üretim elemanı, garson, depo elemanı, güvenlik görevlisi; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise muhasebe elemanı, satış temsilcisi, şoför, gıda üretim elemanı, satış personeli en çok aranan elaman oldu. İç Anadolu Bölgesi’nde de güvenlik görevlisi, aşçı, satış temsilcisi, temizlik elemanı, muhasebe elemanı; Karadeniz Bölgesi’nde depo elemanı, makine mühendisi, kesim operatörü, iş güvenliği uzmanı, depo amiri; Marmara Bölgesi’nde güvenlik görevlisi, depo elemanı, üretim elemanı, satış danışmanı ve şoför arandığı gözlemlendi.
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