Ertuğrul Şahan Ankara Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlığın yapmış olduğu çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Tuz Gölü Doğalgaz Depolama alanındaki çalışmalara dikkat çeken Bakan Dönmez, “ne kadar çok kaynağı getirir ve o kaynaklardan gelen gazı ne kadar çok burada depolarsak, ticaret merkezi olma yönünde de teknik altyapımızı o oranda güçlendirmiş oluruz” ifadesini kullandı.

Dönmez, doğal gazda ve enerjide bölgenin ticaret merkezi olma doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bakan Dönmez, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Yerli gazla birlikte ne kadar çeşitli kaynaktan çok gaz getirebilirsek o kadar fazla gazda rekabetin yaşandığı bir piyasa oluşacak. Hep onun altını vurguluyoruz. Gazın gazla rekabeti her zaman tüketicinin lehine çalışır. Bu bütün dünyada olduğu gibi bizde de öyle olacak. Bunu biz hep söylüyoruz. Bunun işaretlerini de alıyoruz aslında.

Doğal gaz piyasamız var

Bizim şu anda iki senedir çalışan bir doğal gaz piyasamız var derinliği fazla büyük olmamakla birlikte. Yeni kaynaklar da geldiği zaman göreceksiniz, orada derinliği artacak ve rekabet de artmış olacak. Nitekim Avrupa’da bu şekilde çalışan iki büyük piyasa var. Birisi TTF dediğimiz Hollanda’da da, bir de Londra merkezli borsa var. Keza onlar kadar büyük olmamakla birlikte İtalya’da bir piyasa var. PSV adı verilen bir piyasa daha var. Biz de aslında Güneydoğu Avrupa’nın bölgesel ticaret merkezi olabiliriz. Günlük ticaret bu sene 2 milyar metreküpü geçecek.”

“2023’ü hedeflediğimiz birçok mega proje var. İnşallah Sakarya Gaz Sahasındaki gazı da çıkarttığımızda, o da sisteme 2023 gibi basılmış olacak” diyen Bakan Dönmez, Karadeniz’deki arama çalışmalarına ilişkin şunları söyledi: “Üç tane deniz sondaj gemimiz var bunların ikisi aktif çalışıyor Kanuni’de şu an da hazırlık döneminde. Haydarpaşa Limanına çekip direği sökeceğiz. Kasım ayı içerisinde onu Filyos’a çekeceğiz. Muhtemelen orada kulenin dikilmesi ve bazı hazırlıklar yapılacak. Önümüzdeki yılın Ocak ayı içerisinde o da aktif olarak çalışmaya başlar.

2 aylık programımız var

İki sismik gemimiz faal vaziyette. Onlar Akdeniz’de çalışıyor Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa. Oruç Reis’te Kaş’ın güneyindeki sahada oradaki iş planımızın yarısını tamamladık. Doğu batı yönündeki sismik çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi güney kuzey yönündeki sismik çalışmalara geçiyoruz. Şu an da biz doğu batı eksenindeki çalışmaların kendi kıyılarımıza kadar olan kısmını bitirdik. Şimdi güney kuzey taramalarına geçiyoruz. Burada da yaklaşık 2 aylık bir programımız var bu iki boyutlu çalışmanın sonuçlanması için. Sonra verileri değerlendireceğiz üç boyutlu sismikler için bir iş planı yapacağız. Hiçbir emare yoksa bazı yerlere üç boyutlu sismik hiç yapmayacağız. Röntgen filmine bakıyor doktor herkesten tomografi istemiyor. Bir yerde tomografi bizim buradaki üç boyutluya benziyor daha detaylı film, daha fazla bilgi aktarıyor. O üç boyutluyu da değerlendirdikten sonra o zaman orada tekrar bir değerlendirme yapılıyor ve nerelerde sondaj açalım. Oradaki gaz varlığının tayini keşfi açısından böyle bir aşaması var.

Yeni gemi alım sinyali

Bizim planlarımız ilk keşif oluncaya kadar 2-3 sondaj gemisi ilk arama amaçlı olanları yeterliydi. Ama ilk keşiften sonra yoğun bir sondaj işimiz olacak. Bir gemimiz biliyorsunuz Akdeniz’de. Karadeniz’de iki gemimiz var. Belki bir üçüncü geminin satın alması ya da kiralanması yönüne gidebiliriz demiştik. Şu an da arkadaşlar da çalışıyorlar. Hangisi ekonomik olacaksa bizim açımızdan onu tercih edeceğiz.”

Türkiye’de iki yeni nükleer santral için çalışmalar sürecek

Açıklamalarında Türkiye’nin nükleer santral çalışmalarına da değinen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, pandemi sürecinde Çinlilerle uzaktan bazı görüşmeler yaptıklarını belirterek, ”Henüz netleşmedi sonuçlar, ama olumlu gidiyor. Akkuyu’daki çalışma planlandığı gibi gidiyor. Biliyorsunuz orada iki ünite birisi 2023, birisi 2024’te işletmeye alınması planlanmıştı. Onlar da devam ediyor çalışmalar hızlı bir şekilde” dedi.

Bu arada nükleer enerji çalışmalar, 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan da yer aldı.

Programa göre gelecek yıl, Akkuyu NGS’ye ek olarak iki nükleer güç santralinin daha kurulumuna yönelik çalışmalara devam edilecek.

Bu çerçevede, bir projeye yönelik saha seçimi tamamlanacak ve teknoloji sahibi şirket veya ülkeyle resmi anlaşmaya varılacak.

Diğer NGS projesine yönelik de yer lisansı başvurusunun yapılması sağlanacak.

Akdeniz’deki arama ve sondaj faaliyetleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz’deki çalışmalar ile ilgili ise şunları söyledi: “Akdeniz’de 8 sondajımız oldu. Birkaç kuyudan gaz akışı okuduk ama süreklilik arz etmedi. Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası gibi değil. Son açtığımız Selçuklu-1 kuyusunda arkadaşlar programı birkaç ay uzattılar, bizim beklediğimizden daha uzun sürdü. Bunun da nedeni zaman zaman gelen gaz akışlarıydı. Oraya daha yakın yerde bir ilave sismik çalışması yaptırıyoruz. O açıdan orada bir potansiyel görüyoruz. Zaman zaman farklı ülkelerden gerek Akdeniz, gerekse Avrupa ve Karadeniz ülkelerinden talepler geliyor gemilerin oralarda da çalışmasıyla ilgili. Şu anda biz kendi sahalarımıza yoğunlaştığımız için o tip tekliflere açıkçası teşekkür ediyoruz. İleride bakalım diyoruz.”

Karadeniz’de yeni sondajlar kasımda başlayacak

Karadeniz’de yeni müjdelerinin olabileceği sinyalini veren Bakan Dönmez, şöyle konuştu: “Yakında Türkali-1 kuyusunda sondaja başlayacağız. Kasım ayının başından itibaren. Sonrasında da orada toplamda 30 ila 40 arasında bir sondaj kuyusu açmayı planlıyoruz. Bu da demektir ki aşağı yukarı bir 7-8 yıllık bir iş planından bahsediyoruz. Ama ilk üretimi de 2023’te yapacağız. 2023’e kadar 8-10 kuyuyu tamamlarsak üretime almaya başlarız demektir. Bir yandan üretim devam edecek, bir yandan da sahanın geliştirilmesi, yeni üretim kuyularıyla devam edecek. Orada da planımız 2028’e kadar oradaki işlerin tamamını bitirmek. Bu tabi mevcut sahaya ilişkin. Bir taraftan sismik çalışmalara yine kasım ayı başında başlıyoruz. Sakarya Gaz Sahası’nda yaklaşık 5-6 aylık bir programımız var. Oralarda da sismik verilerimiz eğer potansiyel vaat ederse ilk keşif amaçlı sondajlarımızı yapacağız.”