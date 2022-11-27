2023’te 81 ilde de elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonları olacak

Bu rakamın Avrupa ve Dünya standartlarının oldukça iyi bir noktasında olduğuna değinen Altınay, şunları söyledi:

“Devletin verdiği önemli destekler var”

“Burada iyi örnekler dediğimiz Norveç ve Hollanda gibi Batı Avrupalı ülkelerin seviyesindeyiz. Ayrıca bu rakam, hedeflenen Avrupa ortalaması olan 10 araca bir istasyonun da oldukça üzerinde. Burada geliştirilmesi gereken temel nokta istasyonlar araçları uzun sürelerde şarj ediyor. Bir de genel olarak belli şehirlerde yoğunlaşmış durumdalar. Bu noktada da devletimizin çok önemli programları söz konusu. Özellikle 2023 yılında 81 ilde yüksek hızlı şarj istasyonlarının kurulumu için devletin verdiği önemli destekler var. 2023 sonunda hem bu program hem de farklı operatörlerin yapacağı yatırımlar sonunda coğrafi anlamda yüzde 100 kapsama erişmiş olacağız” Altınay, elektrikli araçlarla ilgili en merak edilen konulardan biri olan yakıt performansı hakkında da konuşarak, elektrikli bir aracın 100 km’deki elektrik tüketiminin 15-16 kW civarlarında olduğunun altını çizdi.

Evde yapılan şarj en uygunu

Altınay, “Meskende yapılan bir şarjda kW ücretinin 3 ila 4 lira arasında olduğunu düşünürsek bu, 100 km’de yaklaşık 45-50 liralık bir tüketime tekabül ediyor. Bizim istasyonlarda kW maliyetleri 6.5 TL ile 7 TL arasında değişiyor. Bu da 15 kW yaktığını düşünürsek 100 TL’nin altında bir maliyete denk geliyor. En ekstrem örnekte ise çok hızlı bir istasyonu tercih ederseniz 150 TL civarında bir 100 km’de maliyeti oluyor. Benzinli arabada bu maliyet 200 TL civarı, dizelde ise 260 TL civarında oluyor. Yani özetlemek gerekirse evde yapılan şarj en ucuz maliyetli olan. Daha sonra kamuya açık alanlardaki elektrikli şarj istasyonları geliyor. En son ise benzin ve dizel geliyor” şeklinde konuştu.