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Dünya 2023 yılında olacakları böyle sıraladı: ABD'de iç savaş çıkacak!
Dünya

2023 yılında olacakları böyle sıraladı: ABD'de iç savaş çıkacak!

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 2023 yılında ABD'de iç savaş çıkacağını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 16:40:00 -
2023 yılında olacakları böyle sıraladı: ABD'de iç savaş çıkacak!

 

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından 2023 yılı için tahminlerini paylaştı. Medvedev'in 10 maddeden oluşan tahminlerinin arasında, ABD'de iç savaş çıkacağını söylemesi dikkat çekti.

Medvedev'in tahminlerin arasında, "Petrol fiyatı varil başına 150 dolara çıkacak, doğalgaz fiyatı 1000 küpmetre başına 5 bin dolarla zirveyi görecek, İngiltere, AB'ye yeniden katılacak, İngiltere'nin dönüşüyle AB yıkılacak, euro tedavülden kaldırılacak, Polonya ve Macaristan, yıkılacak olan Ukrayna'nın batı bölgelerini ilhak edecek, Almanya ve Polonya'yı, Baltık devletleri, Çekya, Slovakya, Kiev Cumhuriyeti gibi uydularının bölgelerini kapsayacak bir Dördüncü Reich kurulacak, Fransa ile Dördüncü Reich arasında savaş çıkacak, Polonya bu süreçte bölüşülecek, Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'tan ayrılarak İrlanda Cumhuriyeti'ne katılacak, ABD'de iç savaş çıkacak, Kaliforniya ve Teksas bağımsızlıklarını ilan edecek, Teksas ve Meksika ittifaklık kuracak, iç savaş sonrası Cumhuriyetçiler'e katılacak olan Elon Musk, başkanlık seçimlerinde bazı eyaletlerde kazanacak, menkul değerler piyasası ve finansal faaliyetler ABD ve Avrupa'yı terk ederek Asya'ya taşınacak, Bretton Woods parasal yönetim sistemi yıkılacak, IMF ve Dünya Bankası'nın yıkımına yol açacak, euro ve dolar, küresel rezerv para birimi olmaktan çıkacak ve bunun yerine dijital para birimleri etkin olarak kullanılacak" ifadeleri yer aldı.

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Yorumlar

Bal

Kendisini hem Rasputin, hem yahudi 'sözde kehanetçi' Nostradamüs, hem babavanga, hepsini aynı anda sanmış. Allah akıl fikir versin. Geleceği ancak Cenab-ı Hak bilir. Hiç şüphe yok. Ancak Muhammed (S.A V) ümmeti için hayırlı olabilecek bir durumun gelişmesini umut etmek yanlışta olamaz...

Muhammet

Hadi hayırlısı
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