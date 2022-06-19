2023 yılında göklerde olacak! İlk kez görüntülendi

Milli imkanlarla BAYKAR tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ilk jet motorlu muharip insansız hava aracı olması planlanan KIZILELMA’nın uçuş testlerinde kullanılacak prototipi, ilk kez görüntülendi.

İlk olarak KIZILELMA MİUS’un "Prototip Üretim Geliştirme Modeli"nin üretimine başlayan BAYKAR, burada elde edilen tecrübelerin ardından KIZILELMA’nın yer ve uçuş testlerinde kullanacağı tahmin edilen prototipinin de üretim faaliyetlerine başladı.

Üretim hattında görüntülenen KIZILELMA Prototipi’nde, aviyonik ve diğer elektronik aksamlar için kablaj yuvalarının açıldığı görüldü. KIZILELMA’nın, gelecek yıl içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor. Uçak, iç silah istasyonlarına ve düşük radar kesit alanına sahip olacak. MİUS, aynı zamanda Türkiye’nin ilk düşük radar kesit alanına sahip muharip hava aracı da olacak.

Kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyeti

Türkiye’nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG ANADOLU gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar KIZILELMA bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan’ın korunmasında da aktif görev alacak.

Düşük radar görünürlüğü

İnsanlı savaş uçaklarının tasarım süreçlerinde en kritik hususlardan biri olarak değerlendirilen düşük radar kesitine sahip olma özelliği Bayraktar KIZILELMA’nın tasarımında da öncelikli olarak dikkate alındı. Düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar KIZILELMA’nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor.

Türk mühendisleri tarafından milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan hava aracı planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. 500 nm görev yarıçapı ile 5 saat havada kalması hedeflenen BAYKAR KIZILELMA, entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

İlk uçuş 2023'te

Bayraktar AKINCI’yı geliştirerek Türkiye’yi taarruzi sınıfta insansız hava aracı geliştirebilen sayılı ülkeler arasına sokmayı başaran BAYKAR, Bayraktar KIZILELMA’nın ilk uçuş testini 2023 yılında gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bayraktar AKINCI TİHA’da 2018’de entegrasyon hattına girmiş ve bir yıl sonra 6 Aralık 2019’da ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

AKINCI ilk uçuşundan yaklaşık 1.5 yıl sonra 29 Ağustos 2021’de envantere girerek operasyonel göreve başladı. Selçuk Bayraktar’ın liderliğindeki Baykar ekibitarafından Bayraktar KIZILELMA için de benzer bir proje süreci yürütülmesi hedefleniyor.

Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak.

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

Temel uçuş performans kriterleri

- 500 Nm Görev Yarı Çapı

- 35.000 Feet Operasyonel İrtifa

- 5 Saat Havada Kalış Süresi

- 6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

- 0.6 Mach Seyir Hızı

- 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

Gelişmiş özellikler

- Otomatik İniş ve Kalkış

- Düşük Görünürlük

- Yüksek Manevra Kabiliyeti

- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

- AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

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