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Yerel 2023 Osmaniye seçim sonuçları
Yerel

2023 Osmaniye seçim sonuçları

Yeniakit Publisher
2023-05-15 03:29:00 -
2023 Osmaniye seçim sonuçları

Osmaniye'de sandıkların % 100'ü açıldı. Çıkan sonuca göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, % 62.31 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu, %30.74, Sinan Oğan ise oyların %6.41 'ini aldı.

Türkiye'nin tarihi seçiminde Osmaniye'de yarışı kazanan isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Çıkan sonuca göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, % 62.31 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu, %30.74, Sinan Oğan ise oyların %6.41 'ini aldı.

Malatya milletvekili dağılımı:

- AK Parti %32.87 - 2 milletvekili

- MHP %28.85 - 1 milletvekili
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- CHP %17.18 - 1 milletvekili

İşte ayrıntılı sonuçlar:

 

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