2023 Osmaniye seçim sonuçları
Osmaniye'de sandıkların % 100'ü açıldı. Çıkan sonuca göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, % 62.31 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu, %30.74, Sinan Oğan ise oyların %6.41 'ini aldı.
Türkiye'nin tarihi seçiminde Osmaniye'de yarışı kazanan isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.
Çıkan sonuca göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, % 62.31 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu, %30.74, Sinan Oğan ise oyların %6.41 'ini aldı.
Malatya milletvekili dağılımı:
- AK Parti %32.87 - 2 milletvekili
- MHP %28.85 - 1 milletvekili
ÖNE ÇIKAN VİDEO
- CHP %17.18 - 1 milletvekili
İşte ayrıntılı sonuçlar: