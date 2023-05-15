2023 Malatya seçim sonuçları
Malatya'da sandıkların % 100'ü açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, %69.41 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu, %27.01, Sinan Oğan ise oyların %3.25'ini aldı.
Türkiye'nin tarihi seçiminde Malatya'da yarışı önde götüren isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.
Resmi olmayan sonuçlara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, %69.41 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu, %27.01, Sinan Oğan ise oyların %3.25'ini aldı.
Malatya milletvekili dağılımı:
- AK Parti %45.15 4 milletvekili
- MHP %12.94 1 milletvekili
ÖNE ÇIKAN VİDEO
- CHP %30.16 1 milletvekili
İşte ayrıntılı sonuçlar: