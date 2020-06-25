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Spor

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-06-25 19:22:18 -
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenecek

ANKARA (AA) - 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 10 Temmuz-20 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahipliğini, Kolombiya'ya karşı yarışan ortak adaylar Avustralya ve Yeni Zelanda'nın kazandığı belirtildi.

Turnuvanın ev sahipliği için başvuran Brezilya ve Japonya, daha önce adaylıktan çekildiklerini duyurmuştu.

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