2023 doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2023 Doğalgaz desteği ödemeleri için tarih: Kaç ay verilecek? Doğalgaz desteği başvurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimini kapsıyor. Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteği sağlıyor...

Doğalgaz desteği ne zaman yatacak?

Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.Bir sonraki doğal gaz ödemesi ise şubat ayı içinde hesaplara yatırılacak.

Doğalgaz desteği ne kadar?

Geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: ''İhtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 603 ilçede ikamet eden ve ikamet adresinde doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL – 2. 500 TL arasında değişiyor" ifadelerini kullanmıştı.

DOĞAL GAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan başvuruda bulunabiliyor.

Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan destek kapsamında daha önce 330 bin haneye yardımda bulunuldu.

Doğalgaz desteği başvurusu için TIKLAYINIZ

Doğalgaz yardımı, işveren doğalgaz yardımı :Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. Çalışanlara maaşa ek 1000 TL elektrik ve doğalgaz yardımı verilecek. Başvuru şartı da yok.

SİGORTALI ÇALIŞANLARA 1000 TL DOĞALGAZ VE ELEKTRİK YARDIMI

7240 sayılı gelir vergisi kanunu ile bazı kanunların düzenlenmesi hakkında kanun resmi gazetede yayınlandı. Yayınlanan karara göre işveren her ay 1000 TL , çalışanların hesabına elektrik ve doğalgaz yardımı yapacak.

DOĞAL GAZ YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler yapıldığını da vurgulayan Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvuruların sürdüğünü aktardı.

Yanık, "Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUNUZ KABUL EDİLDİ NE DEMEK?

Sosyal Yardım Başvurunuz, resmi ikametgahınızın bulunduğu (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde kayıtlı son güncel ikametgahınızın bulunduğu) İl/İlçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nce tarafından uygun görülmüştür." yazan vatandaşların ise ödemeleri onaylandı.

Doğal Gaz Tüketim Desteği'ni ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişeceğini hatırlattı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;

* Türk vatandaşı olması,

* E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

* Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

* İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

* Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

* Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

İşveren doğalgaz yardımı