2023 DGS ne zaman yapılacak? 2023 DGS başvuruları ne zaman alınacak?
Dikey Geçiş Sınavı hazırlıklarını sürdürenler '2023 DGS ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman alınacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi açıklandı. Dikey Geçiş Sınavı'na hazırlananlar ise '2023 DGS ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor.
2023 DGS ne zaman yapılacak? 2023 DGS başvuruları ne zaman alınacak?
2023 DGS 16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları 25 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde alınacak. DGS geç başvuru işlemleri ise 13 Temmuz 2023'te gerçekleşecek. 11 Ağustos tarihinde ise DGS 2023 sonuçları ilan edilip tercih süreci başlayacak.
Başvuru kılavuzu başvuru sürecinde açıklanacak. Bu sebeple başvuru ücreti henüz bilinmiyor. 2022 DGS başvuru ücreti 190 TL olarak alındı.