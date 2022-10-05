Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 8 bin lira olacak mı?

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması:

Enflasyon sebebiyle 2022 yılında asgari ücrete iki kez zam yapıldı. Temmuz zammının ardından bu kez gözler aralık ayına çevrildi. Asgari ücret zammına ilişkin Bakan Vedat Bilgin, TRT’ye konuştu. Bilgin, “Biz asgari ücret için aralıkta yeniden oturacağız. Önümüzdeki bahar sendikalarla görüşmelerimiz var. Sizin görüşleriniz ne olursa olsun diyorum. Ben size emekçilerin haklarını dile getirdiğiniz sürece size yakınım diyorum. Tüm sendikalarımıza bu konudaki yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Birçok sorunu çözüyoruz” diye konuştu.