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Yerel 2023 Adıyaman seçim sonuçları
Yerel

2023 Adıyaman seçim sonuçları

Yeniakit Publisher
2023-05-15 02:12:00 -
2023 Adıyaman seçim sonuçları

Adıyaman'da sandıkların % 100'ü açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, %66.20 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu, %31.25, Sinan Oğan ise oyların %2.18 'ini aldı.

Türkiye'nin tarihi seçiminde Adıyaman'da yarışı önde götüren isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre; Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, %69.41 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu, %27.01, Sinan Oğan ise oyların %3.25'ini aldı.

Malatya milletvekili dağılımı:

- AK Parti %45.15 4 milletvekili

- MHP %12.94 1 milletvekili
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- CHP %30.16 1 milletvekili

İşte ayrıntılı sonuçlar:

 

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