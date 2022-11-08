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Spor 2022’nin Türkiye offroad şampiyonları belli oldu
Spor

2022’nin Türkiye offroad şampiyonları belli oldu

Petlas’ın isim sponsorluğunda Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası, 5-6 Kasım tarihlerinde Kahramanmaraş'ta düzenlenen yedinci yarışı etabıyla son buldu. Kemal Özsoy-Yiğitcan Yüksel ikilisi, şampiyonanın genel klasmanında zafere ulaşan isimler oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 16:40:00 -
2022’nin Türkiye offroad şampiyonları belli oldu

Yeni Akit  Ankara

Ülkemizin en önemli otomobil sporu organizasyonları arasında yer alan Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası, geçtiğimiz hafta sonu Kahramanmaraş’ta, 88 sporcunun katılımıyla tamamlandı. 9 tanesi İran’dan olmak üzere toplamda 44 aracın 24 şehri temsil ettiği rekabet dolu yarışta ikili gruplardan oluşan ekipler, ilk gün orman, ikinci gün ise seyirci etabında mücadele etti.

Heyecan dolu yarışlarla geçen offroad sezonunda genel klasman ve SSV kategorisinde birinciliği EVL Garage’dan Kemal Özsoy-Yiğitcan Yüksel göğüsledi. Engin Öztürk-Ebubekir Uysal ikilisi genel klasman ikinciliği ve Sınıf 3 birinciliğini elde ederken, Kenan Özsoy-Harun Deynek ikilisi ise üçüncülüğünü elde etti.

Bine yakın bayisi ile Türkiye’nin dört bir yanında kullanıcıları ile buluşan ve 120’ye yakın ülkeye ihracat yapan Petlas’ın Satış Direktörü Ahmet Candemir, “Sporcuların birbirleri ile olduğu kadar, farklı doğa ve arazi koşulları ile de mücadele ettiği offroad sporuna destek vermek ve bu heyecanın içinde yer almak gurur veriyor. Türkiye’de lideri olduğumuz Ar-Ge çalışmalarımızın ilham kaynağı, ülkemizin zorlu arazi, yol ve doğa koşullarıdır. Ar-Ge gücümüzü sportif rekabete aktardığımız Petlas Motorsport departmanımız ve yarış lastiği geliştirme programımız kapsamında, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile iş birliğimiz artarak devam edecek” dedi.

Petlas, Türkiye Offroad Şampiyonası’na 2023 ve 2024 yıllarında da isim sponsorluğuyla destek vermeye devam edecek.

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