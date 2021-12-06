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Yaşam 2022'de kaç gün resmi tatil var?
Yaşam

2022'de kaç gün resmi tatil var?

2022 resmi tatilleri hangi günlere geliyor? Yeni yıl için geri sayım başladı. Hal böyle olunca pek çok kişi 2022 yılı tatillerini hesaplamaya başladı. Peki, 2022’de kaç gün tatil yapılacak? 2022 resmi tatil listesi | 2022’de kaç gün bayram tatili yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-06 16:23:00 -
2022'de kaç gün resmi tatil var?

Koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçen iki yılın ardından milyonlar 2022’nin sağlıklı geçmesini arzu ediyor. Panremi sebebiyle tatillerini erteleyenler ise 2022’de kaç gün tatil yapabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, bu sene kaç gün resmi tatil olacak? 2022 bayram tatilleri kaç gün?

2022'de kaç gün resmi tatil var?

2022 yılına az bir zaman kaldı. Pek çok kişi yeni yılda kaç gün izin yapabileceğini araştırıyor. 2022 yılında milli ve dini bayramların denk geldiği tarihler şöyle:

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün - 3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün - 4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Bayramın son günü ise 4 Mayıs Çarşamba günü. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı henüz belli değil. Ancak tatil hafta sonlarıyla birleştirilirse 9 gün olarak ilan edilebilir.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün - 10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün - 11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün - 12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

Kurban bayramının birinci günü 9 Temmuz Cumartesi idrak edilecek. Bayramın on günü ise 12 Temmuz Salı’ya denk geliyor. Henüz bayram tatilinin kaç gün olduğu belirlenmedi.

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir buçuk gün resmi tatil ilan ediliyor. 28 Ekim günü yarım gün resmi tatil olarak geçiriliyor. 29 Ekim ise tam gün resmi tatil.

 

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