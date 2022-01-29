“2022’de destekleriniz artarak sürecek”

Pakdemirli, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’nu ziyaret ederek, kentte tarım ve orman alanında yapılan yatırımlara ilişkin bilgi aldı. Daha sonra Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Sinop Sektör Temsilcileri Toplantısı’na katılan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını sürecinin tüm dünyada gıda ve üretim sektöründe olumsuz tablolar yarattığını belirtti. Türkiye olarak yaşanan olumsuzluklardan en az seviyede etkilenmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çaba sarf ettiklerini vurgulayan Pakdemirli, salgın sona erse dahi iklim değişikliği sorununun süreceğine işaret ederek şunları söyledi: “En nihayetinde iklim değişikliği ile üretimdeki azalmalar, her zaman ülkemizin ve dünyanın gündeminde olacak. Diyeceksiniz, dünyada artan gıda fiyatları bizi neden ilgilendiriyor? Bir ülke eğer ithalata ve ihracata açıksa, yani kapıları açıksa, özellikle Küba değilse, fiyatlar dünya fiyatlarına yakın sürüyor. Bunun üretici açısından avantajları olduğu gibi girdi maliyetleri açısından dezavantajları var. Allah’a şükür, biz 2021 yılı hasat dönemi de olmak kaydıyla üreticilerimize sahada zarar edecek ürün bırakmama gayretinde olduk ve bunu da başardık. 2022 yılında da bu yöndeki desteklemelerimiz artarak devam edecek inşallah. Bütün gayretimiz bu yönde olacak.”

Dış ticarette 6.7 milyar dolar fazlamız var

Bitkisel ve hayvansal üretimde Türkiye’nin kendi kendine yeten bir ülke olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: “Türkiye, sebzede Avrupa Birliği’nde birinci, dünyada dördüncü. Yine meyvede Avrupa Birliği’nde birinci, dünyada altınca sıradayız. Hayvancılıkta büyükbaş son 3 senede yüzde 6,5 artarak 18,3 milyon, küçükbaş ise yüzde 24,5 artarak 58 milyona geldi. 2021’de büyükbaşta Avrupa’da birinci sıraya geldik. Küçükbaşta zaten birinci sıradaydık, bu sıralamamızı devam ettirdik. İhracatımız 2021 yılında yüzde 21 arttı, 22,3 milyar dolara geldi. Dış ticarette 6,7 milyar dolar fazlamız var. Yani bunun anlamı şu; Türkiye kendi kendine yüzde 130 yeterli bir ülkedir.” DESTEKLERE DEVAM Pakdemirli, üreticilere müjde vermek istediğini dile getirerek, “Bugün itibarıyla sertifikalı fidan kullanım desteği kapsamında 622 kişiye 2 milyon 497 bin 567 lira, kırsal kalkınma yatırımlarını desteklenmesi kapsamında 12 kişiye 8 milyon 158 bin 606 lira olmak üzere toplamda 634 kişiye 10 milyon 656 bin 173 lira destekleme ödemesini yapıyoruz.” dedi.