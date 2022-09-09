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Eğitim 2022-YÖKDİL/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
Eğitim

2022-YÖKDİL/2 Sınav Sonuçları Açıklandı

ÖSYM sosyal medya hesabından, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (YÖKDİL) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 10:45:00 -
2022-YÖKDİL/2 Sınav Sonuçları Açıklandı

ÖSYM sosyal medya hesabından; "28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir." paylaşımında bulundu.

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