Merakla beklenen YÖKDİL/1 sınavının sonuçları açıklandı. Ayrıca adaylar cevap kağıtlarına da erişim sağlayabiliyor.

2022-YÖKDİL/1 sınav sonuçları sorgula | YÖKDİL cevap kağıtları nasıl nereden incelenir?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2022-YÖKDİL/1 ocak ayında alındı. Sınav ise 13 Mart Pazar günü yapıldı. Sınava girenlerin merakla beklediği sonuçlar 28 Mart Pazartesi saat 10.30'da erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM web sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebiliyor.

YÖKDİL/1 sınav sonuç erkanı için tıklayınız

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "13 Mart 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Mart 2022 tarihinde ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.

Cevap kağıtlarına ilişkin yapılan açıklamada ise, "13 Mart 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden 28 Mart 2022 tarihinde 10 gün süreyle erişime açılmıştır" ifadeleri kullanıldı.