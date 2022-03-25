2022 YÖKDİL 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı!
Sınava başvurular, 21 – 31 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL-1) 13 Mart 2022 tarihinde tamamlandı. YÖKDİL sınavına katılan adayları için şimdi de ÖSYM 2022 YÖKDİL 1 sonuçlarının heyecanı var. Peki ÖSYM 2022 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YÖKDİL 1 sonuçları açıklandı mı?
YÖKDİL sınav sonucunun ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başladı. 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından, binlerce aday sınav sonucunu sorgulamaya devam ediyor.
2022 YÖKDİL 1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 - YÖKDİL-1 sonuçları ÖSYM tarafından 29 Mart tarihinde ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. YÖKDİL sınavının sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ya da mobil uygulamalarından aldıkları puanı görüntüleyebilecek. Adaylara bunun dışında herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.
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