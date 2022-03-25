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Eğitim 2022 YÖKDİL 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı!
Eğitim

2022 YÖKDİL 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı!

Sınava başvurular, 21 – 31 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL-1) 13 Mart 2022 tarihinde tamamlandı. YÖKDİL sınavına katılan adayları için şimdi de ÖSYM 2022 YÖKDİL 1 sonuçlarının heyecanı var. Peki ÖSYM 2022 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YÖKDİL 1 sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2022-03-25 12:42:00 - 2022-03-25 12:42:52
2022 YÖKDİL 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı!

YÖKDİL sınav sonucunun ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başladı. 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından, binlerce aday sınav sonucunu sorgulamaya devam ediyor. 

2022 YÖKDİL 1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 - YÖKDİL-1 sonuçları ÖSYM tarafından 29 Mart tarihinde ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. YÖKDİL sınavının sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ya da mobil uygulamalarından aldıkları puanı görüntüleyebilecek. Adaylara bunun dışında herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.

YÖKDİL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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