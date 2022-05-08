2022 YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama işlemi...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 11 Şubat-7 Mart 2022 günleri arasında alındı. YKS son başvuru tarihi ise 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erdi. ÖSYM, 2022 yılı üniversite sınavının tarihlerini belirledi. YKS sınavına az bir zaman kala adaylar YKS sınav giriş yerlerini de merak etmeye başladı.

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Gözler YKS 2022 sınav giriş belgesine çevrildi. 2022 YKS sınav yerleri açıklandı mı? 18-19 Haziran'da gerçekleşecek üniversite sınavında adayların nerede sınava gireceği henüz belli olmadı. YKS sınavı giriş yerleri aksi bir durum olmadığı sürece sınav tarihinden önceki bir hafta içerisinde açıklanıyor. Buna göre üniversite sınavı giriş yerlerinin en geç 11 Haziran tarihinden itibaren ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.YKS adayları sınav yerlerini ÖSYM'nin resmi sitesinin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden aday şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ve ile öğrenebilecek. YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı için tıklayın

2022 YKS baraj puanı kaç

Bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) önlisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanları uygulaması kaldırıldı. Üniversite bölümlerine yerleştirmeler, YKS'den en yüksek puan aldan adaydan en düşüğüne doğru yapılacak. 1 soruyu dahi doğru yanıtlayan bir aday, kontenjanı boş kalan bir bölüme yerleşebilecek.

2022 YKS Konuları

TYT sınavı YKS’nin ilk aşamasıdır. TYT sınavına girilmeden AYT ve YDT sınavına girilemez. TYT sınavının amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. TYT’de toplam soru sayısı 120 ve sınavın süresi 135 dakikadır. TYT konuları arasında matematik, Türkçe, biyoloji, fizik, coğrafya, kimya, tarih, din kültürü ve felsefe yer almaktadır.

AYT sınavı ise öğrencilerin alan bilgisini ölçer. Sorular lise müfredatının son yılından gelmektedir. TYT sonrası AYT sınavına öğrencilerin girmesi zorunlu değildir. Faka üniversiteler puan olarak TYT yüzde 40 + AYT yüzde 60 ortalamasını dikkate alarak öğrenci alırlar. Bu yüzden sınava girilmesi oldukça önemlidir. AYT sınavında toplamda 160 soru çıkmaktadır. Öğrenciler alanlarına göre bu soruları 180 dakika içerisinde çözer.

YDT dil okumak isteyen öğrencilerin girdiği sınav türüdür. YDT sınavın toplam 80 soru bulunur ve toplam süre 120 dakikadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir.

TYT Türkçe Konuları 2022

Sözcük Anlamı

Söz Yorumu

Deyim ve Atasözü

Cümle Anlamı

Cümle Yorumu

Paragrafta Anlatım Teknikleri

Paragrafta Konu-Ana Düşünce

Paragrafta Yapı

Paragrafta Yardımcı Düşünce

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözcüğün Yapısı

Sözcük Türleri

Fiiller

Sözcük Grupları

Cümlenin Ögeleri

Cümle Türleri

Anlatım Bozukluğu

TYT Matematik Konuları 2022

Sayılar

Sayı Basamakları

Bölme ve Bölünebilme

OBEB-OKEK

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran Orantı

Denklem Çözme

Problemler

Kümeler-Kartezyen Çarpım

Fonskiyonlar

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

İstatistik

2.Dereceden Denklemler

Karmaşık Sayılar

Polinomlar

TYT Geometri Konuları 2022

Doğruda ve Üçgende Açılar

Dik ve Özel Üçgenler

Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar

İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Üçgende Alanlar

Üçgende Açıortay Bağıntıları

Üçgende Kenarortay Bağıntıları

Üçgende Eşlik ve Benzerlik

Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

Çokgenler

Dörtgenler

Yamuk

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen – Deltoid

Dikdörtgen

Çemberde Açılar

Çemberde Uzunluk

Daire

Prizmalar

Piramitler

Küre

Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği

Doğrunun Analitiği

Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

TYT Fizik Konuları 2022

Fizik Bilimine Giriş

Madde ve Özellikleri

Hareket ve Kuvvet

Enerji

Isı ve Sıcaklık

Elektrostatik

Elektrik ve Manyetizma

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Dalgalar

Optik

TYT Kimya Konuları 2022

Kimya Bilimi

Atom ve Periyodik Sistem

Modern Atom Teorisi

Kimyasal Türler Arası Tepkimeler

Mol Kavramı

Kimyasal Hesaplamalar

Asit, Baz ve Tuz

Maddenin Halleri

Karışımlar

Endüstride ve Canlılarda Enerji

Kimya Her Yerde

TYT Biyoloji Konuları 2022

Biyoloji Bilimi

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler

Hücrenin Yapısı ve İşlevi

Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması

Hücre bölünmesi ve üreme

Kalıtım

Modern Genetik Uygulamaları

Ekosistem Ekolojisi

Dünyamız

Kominite ve Popülasyon Ekolojisi

TYT Tarih Konuları 2022

Tarih Bilimi

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

İlk Türk Devletleri

İslam Tarihi ve Uygarlığı

Türk-İslam Devletleri

Türkiye Tarihi

Beylikten Devlete (1300-1453)

Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)

En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Türk İnkılabı

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Türk Dış Politikası

TYT Coğrafya 2022 Konuları

Doğa ve İnsan

Dünya’nın Şekil ve Hareketleri

Coğrafi Konum

Harita Bilgisi

Atmosfer ve İklim

Sıcaklık

Basınç ve Rüzgarlar

Nemlilik ve Yağış

İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü

Türkiye’nin İklimi

Yerin Şekillenmesi

İç Kuvvetler

Dış Kuvvetler

Su Kaynakları

Topraklar

Bitkiler

Nüfus

Göç

Yerleşmeler

Bölgeler ve Ülkeler

Doğal Afetler

TYT Felsefe Konuları 2022

Felsefe’nin Konusu

Bilgi Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Sanat Felsefesi

Din Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Bilim Felsefesi

TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları 2022

Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması

İnsan ve Din

İslam ve İbadetler

İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler

Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.

İslam ve Bilim, Estetik, Barış

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

2022 AYT Konuları ve Soru Dağılımı

2022 YKS Konuları: 2022 TYT-AYT Konuları ve Soru Dağılımı

AYT Edebiyat Konuları 2022

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)

Tarih İçinde Türk Edebiyatı

Destan Dönemi Türk Edebiyatı

İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı

Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)

Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)

Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)

Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)

Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler

Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

AYT Geometri Konuları 2022

Doğruda ve Üçgende Açılar

Dik ve Özel Üçgenler

Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar

İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Üçgende Alanlar

Üçgende Açıortay Bağıntıları

Üçgende Kenarortay Bağıntıları

Üçgende Eşlik ve Benzerlik

Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

Çokgenler

Dörtgenler

Yamuk

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen – Deltoid

Dikdörtgen

Çemberde Açılar

Çemberde Uzunluk

Daire

Prizmalar

Piramitler

Küre

Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği

Doğrunun Analitiği

Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

Dönüşümlerle Geometri

Trigonometri

Çemberin Analitiği

AYT Matematik Konuları 2022

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Rasyonel Sayılar

Ondalıklı Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Denklem Çözme

Oran-Orantı

Problemler

Kümeler

Fonksiyonlar

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

İstatistik

Dereceden Denklemler

Karmaşık Sayılar

Parabol

Polinomlar

Mantık

Eşitsizlikler

Logaritma

Diziler

Seriler

Limit ve Süreklilik

Türev

İntegral

AYT Tarih Konuları 2022

Tarih Bilimi

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

İlk Türk Devletleri

İslam Tarihi ve Uygarlığı

Türk-İslam Devletleri

Türkiye Tarihi

Beylikten Devlete (1300-1453)

Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)

En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

1881’den 1919’a Mustafa Kemal

Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler

Türk İnkılabı

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk’ün Ölümü

Yüzyılın Başlarında Dünya

İkinci Dünya Savaşı

Soğuk Savaş Dönemi

Yumuşama Dönemi ve Sonrası

Küreselleşen Dünya

Türklerde Devlet Teşkilatı

Türklerde Toplum Yapısı

Türklerde Hukuk

Türklerde Ekonomi

Türklerde Eğitim

Türklerde Sanat

AYT Coğrafya Konuları 2022

Şehirlerin Fonksiyonları

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

Ekonomik Faaliyetler

Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler

Nüfus

Uluslararası Ulaşım Hatları

Bölgeler ve Ülkeler

Çevre ve İnsan

Doğal Afetler

AYT Felsefe Konuları 2022

Felsefe’nin Alanı

Bilgi Felsefesi

Bilim Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Sanat Felsefesi

Din Felsefesi

AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları 2022

Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması

İnsan ve Din

İslam ve İbadetler

İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler

Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.

İslam ve Bilim, Estetik, Barış

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

İslam Düşüncesinde Tasavvu

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler

Hazreti Muhammed

Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları

AYT Fizik Konuları 2022

Vektörler

Bağıl Hareket

Newton’ın Hareket Yasaları

Sabit İvmeli Hareket

Atışlar

Enerji ve Hareket

İtme ve Çizgisel Momentum

Tork-Denge-Ağırlık Merkezi

Basit Makineler

Elektriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş

Paralel Levhalar ve Sığa

Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme

Alternatif Akım ve Transformatörler

Çembersel Hareket

Basit Harmonik Hareket

Dalga Mekaniği

Atom Modelleri

Büyük Patlama ve Radyoaktivite

Modern Fizik

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

AYT Kimya Konuları 2022

Kuantum Sayıları

Elektron Dizilimi

Periyodik Özellik

Gazlar

Çözeltilerde Derişim

Koligatif Özellikler

Çözünürlük

Kimyasal Tepkimelerde Enerji

Kimyasal Tepkimelerde Hız

Kimyasal Denge

Asit-Baz Dengesi

Çözünürlük Dengesi (KÇÇ)

Redoks

Piller

Elektroliz

Karbon Kimyasına Giriş

Hidrokarbonlar

Alkoller ve Eterler

Karbonil Bileşikleri

Karboksilik Asitler ve Esterler

Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

AYT Biyoloji Konuları 2022

Sinir Sistemi

Endokrin Sistem

Duyu Organları

Destek ve Hareket Sistemi

Sindirim Sistemi

Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi

Solunum Sistemi

Boşaltım Sistemi

Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim

Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

Genetik Şifre-Protein Sentezi

Fotosentez – Kemosentez

Hücresel Solunum

Bitki Biyolojisi

Canlılar ve Çevre