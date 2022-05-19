2022 YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? YKS giris belgesi ne zaman alinir 2022?

Üniversite sınavı için binlerce aday hazırlıklarını tamamladı. Yurdun dört bir yanında 26 Haziran Cumartesi günü YKS maratonu başlayacak. YKS sınavına katılacak adaylar ÖSYM sitesi üzerinden YKS 2022 giriş belgesini sorguluyor. Peki 2022 YKS TYT AYT sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKYS sınavı giriş belgesi açıklandı mı?

2022 YKS TYT AYT sınavı ne zaman?

TYT, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

2022 YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

2022 YKS 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. ÖSYM sınavlarında giriş belgeleri genellikle 10 gün önceden açıklanıyor. Bu nedenle gözler 8 Haziran'da olacak. Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

TYT ve AYT için adayların saat 10.00'dan sonra, YDT için ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.