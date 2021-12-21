2022 YKS başvurusu ne zaman başlayacak?
YKS 2022 başvuruları ne zaman? Üniversite sınavına hazırlananlar YKS başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki, YKS başvuru tarihleri ne zaman açıklanacak? YKS başvuruları ne zaman başlayacak? YKS ne zaman yapılacak 2022?
Üniversite sınavına hazırlanan milyonlar YKS başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, YKS 2022 ne zaman yapılacak?
2022 YKS başvurusu ne zaman başlayacak?
Merakla beklenen 2022 ÖSYM takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Böylelikle 2022 yılında gerçekleşecek olan sınavların tarihleri ile başvuru günleri belli oldu. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2022-YKS 18-19 Haziran gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran
Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran
Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran
ÖSYM takviminin açıklanmasıyla sınav başvuru tarihleri de açıklanmış oldu. YKS başvuruları 11 Şubat 2022-7 Mart 2022 tarihlerinde alınacak. Geç başvurular ise 16 Mart 2022-17 Mart 2022 tarihlerinde yapılabilecek.