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Eğitim 2022 YKS başvuruları bugün sona erecek
Eğitim

2022 YKS başvuruları bugün sona erecek

Adaylar başvurularını, bugün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin mobil uygulamasından veya internet sitesinden yapılabilecek

Yeniakit Publisher
2022-03-07 08:40:00 - 2022-03-07 08:47:54
2022 YKS başvuruları bugün sona erecek

Açıklama Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün'den geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının bugün sona ereceğini hatırlattı. "Başvurunuzu son ana bırakmayın" uyarısında bulundu.

Adayların başvuru yapabilmeleri için önce ÖSYM aday işlemleri sistemine kayıt olmaları gerekiyor.

Kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan ‘e-Devlet ile Kayıt Ol’ seçeneğine tıklayarak işlemi gerçekleştirebilecek.

Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, ‘Yeni Başvuru Yap’ seçeneğiyle işlemlerini başlatacak.

YKS Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi ise 19 Haziran'da yapılacak.  

YKS basvuru son gün

YKS başvuru ücretinin hangi bankalara yatırılacağı, son başvuru gününün gelmesiyle adayların odaklandığı konulardan oldu. 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak sınavın başvuruları 7 Mart Pazartesi günü sona erecek.

 

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