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Tarım 2022 yılında yerli ceviz hasadı yüzde 30 arttı
Tarım

2022 yılında yerli ceviz hasadı yüzde 30 arttı

Ceviz üretiminin artırılması, yaygınlaştırılması ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla yola çıkan Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD), 2022 yılı hasadını tamamladı. CÜD üyelerinin bu yılki ceviz üretimi, geçen yıla oranla yüzde 30 artış gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 14:56:00 -
2022 yılında yerli ceviz hasadı yüzde 30 arttı

2022 yılında 4 bin ton ceviz hasat ettiklerini belirten Ceviz Üreticileri Derneği Eş Başkanı Ömer Ergüder, “Bu yıl toplamda 34 bin dekar büyüklüğündeki ceviz bahçelerimizde gerçekleştirdiğimiz hasatta, 4 bin ton ceviz elde ettik. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 30’luk bir artış yaşandı. Planladığımızın üzerinde olan bu oranlar sayesinde, en büyük hedeflerimiz arasında yer alan cevizde dışarıya olan bağımlılığı kaldırmak adına adım attık” dedi. 2020 yılında yerli ceviz üretiminin artması amacıyla kurulan Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD), 34 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon ceviz ağacıyla dünya standartlarında ceviz üretimi yapıyor. Geçtiğimiz ekim ve kasım aylarında hasat işlemini gerçekleştiren CÜD üyeleri, 2022 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 30’luk bir artışla 4 bin ton rekolteye ulaştıklarını açıkladı.

“Kalite piramidinin en tepesi”

Ceviz Üreticileri Derneği’nin iç üretim olarak kalite piramidinin en tepesini oluşturduklarını söyleyen Ergüder, “Bu nedenle dernek olarak ürettiğimiz ürünler çok değerli. Bu yıl mevsim şartları beklentimiz doğrultusunda ilerledi. İklim şartlarının iyi olması da hasat oranlarımıza olumlu yansıdı. Çok nadir de olsa ani don ve aşırı sıcakların etkisiyle bazı bölgelerdeki üyelerimiz beklentilerinin altında kaldı. Ayrıca bu süreçte girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar da bizleri çok zor duruma soktu. Ancak tüm bunlara rağmen hasat verilerimizde yüzde 30’luk bir artış yakaladık” diye konuştu.

“5 yıl içinde rekolte hedefimiz 15 bin ton”

Bu yılki ciro büyüklüklülerinin yaklaşık 8 milyon dolar olduğu tahmin ettiklerini belirten Ergüder, “2022 yılında üyelerimizin toplam ceviz üretim miktarı 4 bin tona ulaştı. Bazı üyelerimizin bahçelerinin genç ve büyüme döneminde olması, yaşanan bu verim artışında çok büyük bir etken. En öncelikli hedeflerimiz arasında cevizde dışarıya olan bağımlılığı ortadan kaldırmak geliyor. Gerçekleştirdiğimiz başarılı hasat sayesinde de bu hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Önümüzdeki beş yıl içerisinde ise ağaçlarımız tam verimine ulaşacak ve üye sayımızın da artmasıyla birlikte, hasat miktarımızın 15 bin tona ulaşacağını tahmin ediyoruz” dedi.

“İstikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz”

Birçok dernek üyesinin bahçelerinde bir takım yenikler yaparak 2022 hasadına hazırlandıkları bilgisini de veren Ergüder, şunları anlattı:

“Bu kapsamda üyelerimizin bazıları ilaçlama programlarını değiştirdi, bazıları sulama optimizasyonu için sensör destekli aplikasyon kullanmaya başladı, bazıları kurutma kapasitelerini artırdı, bazıları ise işleme tesisine optik lazer ayırıcılar ilave etti. Üretimlerimizi iyi oranda artırarak istikrarlı bir şekilde büyümemize devam ediyoruz. Bu yıl oldukça başarılı bir hasat gerçekleştirdik. Piyasada yeni hasat edilmiş çok fazla yerli ve taze ceviz bulunuyor. Tüketicilerimizden, menşeini bilmedikleri cevizler yerine ülkemizde yetişen yerli ve lezzetli cevizleri satın almaya dikkat etmelerini rica ediyoruz. Bahçelerimizden hasat edilmiş cevizleri, tüketicilerimizin sofralarına göndermek için güzel bir heyecan yaşıyoruz.”

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