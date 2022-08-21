2022 yılında karşılıksız burs veren kurumlar açıklandı
Üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar açıklandı. İşte 2022 yılında karşılıksız burs veren kurumlar.
Burs Veren Kurumlar 2022: Üniversite Öğrencilerine Burs Veren Vakıf ve Kurumlar Hangileri, Başvurular Ne Zaman, Şartları Neler? Aylık 1500 TL’ye Kadar Burs İmkanı!
"Burs veren kurumlar hangileri?" sorusu bu yıl üniversiteyi kazanan öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının akabinde üniversiteye yerleşen adaylar burs imkanlarından faydalabilecek. Devlet tarafından tanınan karşılıksız bursun dışında burs veren vakıf ve kurumlar bulunuyor. Burs alabilmek için belli şartları taşımak gerekiyor. Öğrencilerin maddi yüklerini oldukça hafifleten bu burslar özellikle başarılı öğrencilere verilmekte. Peki Üniversite öğrencilerine burs veren vakıf ve kurumlar hangileri, başvurular ne zaman, şartları neler? İşte 2022- 2023 burs veren kurumların listesi...
Ahbap
Başvuru Şartları
Gelir düzeyinin yüksek olması
Lisans düzeyinde eğitim görüyor olmak
Not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması, en fazla 3 tane dersten başarısız olması, üst sınıfa geçiş hakkının bulunması
1. sınıf öğrencilerinin ÖSYM puanın geçerli olması
Ulusal ya da uluslararasında bilim, sanat gibi yetenek gerektiren işlerde başarılı olmak
Aktaş Eğitim Vakfı
Başvuru Şartları Neler?
En az 4 yıllık örgün öğretim düzeyin eğitim veren üniversite kurumlarında ya da teknik kurumlarda okumak
En fazla 26 yaşında olmak
Askerlik ile ilişkisi bulunmamak
Gelir desteğine ihtiyaç duymak
Herhangi bir yerde tam zamanlı olarak çalışmamak
Başka bir kurumdan ya da vakıftan burs almamak
100 üzerinden en az 70, 4.00 üzerinde ise en az 3,00 ortalamaya sahip olmak
Adli sicil kaydının bulunmaması
T.C vatandaşı olmak ya da T.C vatandaşının uygun gördüğü diğer Türkiye Cumhuriyetlerinin vatandaşı olmak.
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Başvuru Şartları
T.C vatandaşı olmak
Kamu hizmetlerinden yasak olmamak
Kurumun belirttiği lisans bölümlerinde eğitim görmek
Üniversiteye giriş yılından itibaren öğrenim gördüğü kurumun belirttiği süreyi aşmamış olmak
100 üzerinden en az 80 ortalamaya sahip olmak
Ateg Vakfı
Başvuru Şartları Nelerdir?
T.C vatandaşı olmak
En az 4 yıllık örgün öğretim düzeyin eğitim veren üniversite kurumlarında ya da teknik kurumlarda okumak
En fazla 24 yaşında olmak
Gelir desteğine ihtiyaç duyulması
Herhangi bir yerde sürekli çalışıyor olmamak
KYK ve engelli bursu hariç başka bir yerden burs almamak
Kayıtlı olduğu kurumun sistemine göre 4.00 üzerinden en az 2,50 ortalamaya veya 100 üzerinden en az 75 puana sahip olmak.
Sütaş Eğitim Bursu
Başvuru Şartları
Düzenli olarak bir firma ya da başka bir yerde çalışmamak
Gelir düzeyinin düşük olması
KYK bursu hariç başka bir kurumdan burs almamak
En fazla 23 yaşında olmak
1. vatandaşı olmayan yabancı öğrencilerin Türkçe okuyup yazabilmesi
Toplumsal kurallara ve değerlere uygun davranışlar sergilemek.
Emine Ceren Özveri Eğitim ve Dayanışma vakfı
Başvuru Şartları
Üniversite okurken yurtta yaşıyor olmak
T.C vatandaşı olmak
KYK bursu hariç başka bir kurumdan burs almamak
Hazırlık okuyan öğrencilerin başarıyla 1. sınıfa geçmiş olması
Not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2,50 olması
İstanbul Belediyesi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı
Başvuru Şartları
T.C vatandaşı olmak
İstanbul'da yaşamak ya da anne ve babanın vefatı halinde bir yakının İstanbul'da ikametinin bulunması
Lisans veya ön lisans okumak
Devlet Üniversitelerinde eğitim görüyor olmak veya özel üniversitelerde yüzde yüz burslu okumak
Gelir desteğine ihtiyaç duyulması
Ara sınıf ya da son sınıf öğrencilerinin 100 üzerinden en az 53 ya da 4 üzerinden 2,00 ortalamaya sahip olması
Erciyes Organ Nakli Vakfı
Başvuru Şartları
T.C vatandaşı
Özel veya devlet üniversitelerinde tıp, sağlık bilimleri alanında lisans eğitimi görmek
Eğitim sırasında organ nakli konusunda çalışmalar yapmak
Gelir desteğine ihtiyaç duyulması
NSK GROUP
Başvuru Şartları
T.C yasalarına ve Atatürk ilkelerine bağlı bir genç olmak
Güvenilir, geleneklere bağlı ve milli duygulara sahip olmak
Askerliğini yapmış veya ilişkisi bulunmayan
Gelir desteğine ihtiyaç duymak
Başka bir firmada maaşlı olarak çalışmıyor olmak
Herhangi bir kurumdan, vakıftan burs almıyor olmak
Not ortalamasının 100 üzerinden en az 75 puan veya 4 üzerinden en az 3,00 olması
Adli sicil kaydının bulunmaması
Yamantürk Vakfı
Başvuru Şartları
KYK bursu dahil bir başka kurumdan burs almamak
Gelir desteğine ihtiyaç duyulması
1. sınıf ve hazırlık hariç üniversitelerde lisans eğitimi almak
Başarı ortalamasının en az 4 üzerinden 2,75 olması
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)
TÜGVA tarafından ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilere aylık 300 TL burs ödemesi yapılıyor. Bu burs ücretlerinin yeni dönemde artması bekleniyor. Henüz yeni başvuru tarihleri duyurulmadı. Önümüzdeki dönem üniversiteler açılana kadar burs başvurularının alınmaya başlanması bekleniyor. TÜGVA ayrıca öğrencilere yurt ihtiyaç bursu ve yurt başarı bursu da sağlıyor. 24 yaşından küçükler, başka kurumdan burs almayanlar, T.C. vatandaşları ve ihtiyaç sahibi öğrenciler burstan yararlanıyor.
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV)
TÜRGEV Akademi burslarına İstanbul'daki üniversitelerin örgün eğitim programlarına devam eden lisans öğrencileri başvuru yapabiliyor. Burs almaya hak kazanan adaylara Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplam 9 ay boyunca burs ödeniyor. Burs ücretleri TÜRGEV Akademi Koordinatörünün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile belirlenmektedir. TÜRGEV' ayrıca Lisansüstü Araştırmacı Yetiştirme bursu kapsamında 1250 TL ile 2.500 TL burs ödemesi yapmaktadır. Bununla birlikte Hafız Barınma Bursu, Hafız Lisans Eğitim Bursu ve ortaöğretim bursu bulunmaktadır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim bursu başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvuru işlemleri 15 Kasım-1 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde başvuru işlemlerinin başlaması bekleniyor. Burs almaya hak kazanan adaylara aylık 650 TL burs ödemesi yapılıyor. Sürekli bir işte çalışanlar, T.C. vatandaşı olmayanlar, polis ve askeri okul öğrencileri ile okulu uzatanlar Vakıflar Genel Müdürlüğü bursundan yararlanamıyor. KYK burs alan öğrenciler, VGM bursu alamazlar.