2022 yılında karşılıksız burs veren kurumlar açıklandı

Burs Veren Kurumlar 2022: Üniversite Öğrencilerine Burs Veren Vakıf ve Kurumlar Hangileri, Başvurular Ne Zaman, Şartları Neler? Aylık 1500 TL’ye Kadar Burs İmkanı!

"Burs veren kurumlar hangileri?" sorusu bu yıl üniversiteyi kazanan öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının akabinde üniversiteye yerleşen adaylar burs imkanlarından faydalabilecek. Devlet tarafından tanınan karşılıksız bursun dışında burs veren vakıf ve kurumlar bulunuyor. Burs alabilmek için belli şartları taşımak gerekiyor. Öğrencilerin maddi yüklerini oldukça hafifleten bu burslar özellikle başarılı öğrencilere verilmekte. Peki Üniversite öğrencilerine burs veren vakıf ve kurumlar hangileri, başvurular ne zaman, şartları neler? İşte 2022- 2023 burs veren kurumların listesi...

Ahbap

Başvuru Şartları

Gelir düzeyinin yüksek olması

Lisans düzeyinde eğitim görüyor olmak

Not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması, en fazla 3 tane dersten başarısız olması, üst sınıfa geçiş hakkının bulunması

1. sınıf öğrencilerinin ÖSYM puanın geçerli olması

Ulusal ya da uluslararasında bilim, sanat gibi yetenek gerektiren işlerde başarılı olmak

Aktaş Eğitim Vakfı

Başvuru Şartları Neler?

En az 4 yıllık örgün öğretim düzeyin eğitim veren üniversite kurumlarında ya da teknik kurumlarda okumak

En fazla 26 yaşında olmak

Askerlik ile ilişkisi bulunmamak

Gelir desteğine ihtiyaç duymak

Herhangi bir yerde tam zamanlı olarak çalışmamak

Başka bir kurumdan ya da vakıftan burs almamak

100 üzerinden en az 70, 4.00 üzerinde ise en az 3,00 ortalamaya sahip olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

T.C vatandaşı olmak ya da T.C vatandaşının uygun gördüğü diğer Türkiye Cumhuriyetlerinin vatandaşı olmak.

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Başvuru Şartları

T.C vatandaşı olmak

Kamu hizmetlerinden yasak olmamak

Kurumun belirttiği lisans bölümlerinde eğitim görmek

Üniversiteye giriş yılından itibaren öğrenim gördüğü kurumun belirttiği süreyi aşmamış olmak

100 üzerinden en az 80 ortalamaya sahip olmak

Ateg Vakfı

Başvuru Şartları Nelerdir?

T.C vatandaşı olmak

En az 4 yıllık örgün öğretim düzeyin eğitim veren üniversite kurumlarında ya da teknik kurumlarda okumak

En fazla 24 yaşında olmak

Gelir desteğine ihtiyaç duyulması

Herhangi bir yerde sürekli çalışıyor olmamak

KYK ve engelli bursu hariç başka bir yerden burs almamak

Kayıtlı olduğu kurumun sistemine göre 4.00 üzerinden en az 2,50 ortalamaya veya 100 üzerinden en az 75 puana sahip olmak.

Sütaş Eğitim Bursu

Başvuru Şartları

Düzenli olarak bir firma ya da başka bir yerde çalışmamak

Gelir düzeyinin düşük olması

KYK bursu hariç başka bir kurumdan burs almamak

En fazla 23 yaşında olmak

1. vatandaşı olmayan yabancı öğrencilerin Türkçe okuyup yazabilmesi

Toplumsal kurallara ve değerlere uygun davranışlar sergilemek.

Emine Ceren Özveri Eğitim ve Dayanışma vakfı

Başvuru Şartları

Üniversite okurken yurtta yaşıyor olmak

T.C vatandaşı olmak

KYK bursu hariç başka bir kurumdan burs almamak

Hazırlık okuyan öğrencilerin başarıyla 1. sınıfa geçmiş olması

Not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2,50 olması



İstanbul Belediyesi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı

Başvuru Şartları

T.C vatandaşı olmak

İstanbul'da yaşamak ya da anne ve babanın vefatı halinde bir yakının İstanbul'da ikametinin bulunması

Lisans veya ön lisans okumak

Devlet Üniversitelerinde eğitim görüyor olmak veya özel üniversitelerde yüzde yüz burslu okumak

Gelir desteğine ihtiyaç duyulması

Ara sınıf ya da son sınıf öğrencilerinin 100 üzerinden en az 53 ya da 4 üzerinden 2,00 ortalamaya sahip olması

Erciyes Organ Nakli Vakfı

Başvuru Şartları

T.C vatandaşı

Özel veya devlet üniversitelerinde tıp, sağlık bilimleri alanında lisans eğitimi görmek

Eğitim sırasında organ nakli konusunda çalışmalar yapmak

Gelir desteğine ihtiyaç duyulması

NSK GROUP

Başvuru Şartları

T.C yasalarına ve Atatürk ilkelerine bağlı bir genç olmak

Güvenilir, geleneklere bağlı ve milli duygulara sahip olmak

Askerliğini yapmış veya ilişkisi bulunmayan

Gelir desteğine ihtiyaç duymak

Başka bir firmada maaşlı olarak çalışmıyor olmak

Herhangi bir kurumdan, vakıftan burs almıyor olmak

Not ortalamasının 100 üzerinden en az 75 puan veya 4 üzerinden en az 3,00 olması

Adli sicil kaydının bulunmaması

Yamantürk Vakfı

Başvuru Şartları

KYK bursu dahil bir başka kurumdan burs almamak

Gelir desteğine ihtiyaç duyulması

1. sınıf ve hazırlık hariç üniversitelerde lisans eğitimi almak

Başarı ortalamasının en az 4 üzerinden 2,75 olması

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)

TÜGVA tarafından ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilere aylık 300 TL burs ödemesi yapılıyor. Bu burs ücretlerinin yeni dönemde artması bekleniyor. Henüz yeni başvuru tarihleri duyurulmadı. Önümüzdeki dönem üniversiteler açılana kadar burs başvurularının alınmaya başlanması bekleniyor. TÜGVA ayrıca öğrencilere yurt ihtiyaç bursu ve yurt başarı bursu da sağlıyor. 24 yaşından küçükler, başka kurumdan burs almayanlar, T.C. vatandaşları ve ihtiyaç sahibi öğrenciler burstan yararlanıyor.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV)

TÜRGEV Akademi burslarına İstanbul'daki üniversitelerin örgün eğitim programlarına devam eden lisans öğrencileri başvuru yapabiliyor. Burs almaya hak kazanan adaylara Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplam 9 ay boyunca burs ödeniyor. Burs ücretleri TÜRGEV Akademi Koordinatörünün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile belirlenmektedir. TÜRGEV' ayrıca Lisansüstü Araştırmacı Yetiştirme bursu kapsamında 1250 TL ile 2.500 TL burs ödemesi yapmaktadır. Bununla birlikte Hafız Barınma Bursu, Hafız Lisans Eğitim Bursu ve ortaöğretim bursu bulunmaktadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim bursu başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvuru işlemleri 15 Kasım-1 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde başvuru işlemlerinin başlaması bekleniyor. Burs almaya hak kazanan adaylara aylık 650 TL burs ödemesi yapılıyor. Sürekli bir işte çalışanlar, T.C. vatandaşı olmayanlar, polis ve askeri okul öğrencileri ile okulu uzatanlar Vakıflar Genel Müdürlüğü bursundan yararlanamıyor. KYK burs alan öğrenciler, VGM bursu alamazlar.