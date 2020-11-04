2022 yılına ertelenen Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum'da yapılacak
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2022'ye ertelenen Optimist Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'nin ev sahipliğinde Bodrum'da düzenleneceği açıklandı.
Türkiye Yelken Federasyonu, İyimser Dünya Şampiyonası 2022'ye ertelenen Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, İtalya'da yapılması planlanan 2020 İyimser Dünya Şampiyonası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edileceği ve 2021 yılında da öngörülemeyen salgın durum nedeniyle iptal edileceği, şampiyonanın 2022 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılacağı söylendi.