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Yaşam 2022 yılbaşı hangi gün? Yılbaşı tatili ne zaman?
Yaşam

2022 yılbaşı hangi gün? Yılbaşı tatili ne zaman?

Yılbaşı hangi gün? 2022 yılına kısa bir zaman kaldı. Yeni yılın ilk günü bilindiği gibi resmi tatildir. Bu sebeple pek çok kişi 1 Ocak’ın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, 1 Ocak hangi güne denk geliyor?

Yeniakit Publisher
2021-12-02 11:25:00 -
2022 yılbaşı hangi gün? Yılbaşı tatili ne zaman?

2020’nin ardından 2021 yılı da koronavirüs ile mücadele ile geçti. Pandeminin ne zaman sona ereceği ise belirsizliğini koruyor. 2022 yılının ilk günü 1 Ocak bilindiği gibi resmi tatildir. Peki, 2022 yılbaşı hangi gün?

2022 yılbaşı hangi gün? Yılbaşı tatili ne zaman?

31 Aralık bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 31 Aralık resmi tatil değildir. 1 Ocak 2022 resmi tatil. Ancak 1 Ocak 2022, cumartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak Cumartesi günü bankacılık işlemleri mobil şube ve telefonla yapılabilecek. Bilindiği gibi 2021 yılının ocak ayından itibaren 7/24 bankalar arası para gönderimi yapılabiliyor.

2022 yılı resmi tatilleri

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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