2022 TUS 2. Dönem sınavı ne zaman? ÖSYM TUS 2 başvuruları ne zaman, sınav ücreti ne kadar?

2022-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2022-TUS 2. dönem) başvuruları merak edilmeye başladı. 2022-TUS 2. dönem başvuru işlemlerini ÖSYM'nin AİS ekranından yapacak olan adaylar başvuru kılavuzunda yer alan sınav ücretini bankalara yatıracaklar. Peki 2022 2 TUS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, ÖSYM takvimine göre 2022-TUS 2. dönem başvuru tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

TUS 2 2022 başvuruları ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

TUS 2 2022 başvuruları 14 Temmuz'da başlayacak ve 25 Temmuz tarihinde son bulacak.

TUS 2 2022 sınavı ne zaman?

2022-TUS 2. Dönem sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

2022 TUS 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022-TUS 2. Dönem sınav sonuçları 29 Eylül tarihinde açıklanacak.

2022 TUS sınavında kaç soru sorulacak?

Daha öncesinde uygulanan TUS, 120 çoktan seçmeli sorudan meydana gelmişti ve cevaplama süresi 150 dakika olarak belirlenmişti.

Klinik Tıp Bilimleri testinde ise 120 adet çoktan seçmeli soru ile birlikte verilen süre 150 dakikaydı.

2022 TUS 2. dönem başvuru ücreti ne kadar?

TUS 2022 - 1 için başvuru ücreti 310 lira olarak belirlenmişti. Eylül ayında gerçekleştirilecek TUS başvuru ücretinde bir değişiklik olup olmayacağı yayınlanacak ÖSYM başvuru kılavuzunun ardından haberimizde yer alacak.