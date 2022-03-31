2022-TUS 1. Dönem sonuçları açıklandı mı? ÖSYM TUS sonuç sorgulama ekranı:

2022-TUS ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınav Sonuçları Açıklandı. 06 Mart 2022 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Mart 2022 tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

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TUS için hangi yabancı dil sınavı geçerli olacak?

Halen yapılmakta olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Eskiden yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50,000 puan alan adaylar, Eskiden yapılan TUS mesleki yabancı dil sınav sonuç belgeleri en son 2014 Sonbahar TUS’u için geçerlidir ya da ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerliliğine ilişkin tabloda belirtilen sınavlarla ilgili geçerli belgesi bulunan adaylar (Eşdeğerlilik ile muaf olan adaylar Tercih aşamasında bu belgenin noter onaylı suretini dilekçe ekinde tercih tarihi bitmeden ÖSYM Merkezine ulaştırmaları gerekir.), diğer şartları da taşımak kaydıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir.

Tus Bilim sınavına girebilmek için YDS den kaç puan almam gerekiyor?

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ‘den Yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır.

Yabancı dilden muaf olmadan sınava girebilir miyim?

Yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranmaktadır.

Hangi hallerde puan düşürülür?

Aşağıdaki hâllerde adayların yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülecektir:

1) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde,

2) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda,

3) Bir uzmanlık alanına yerleştirildiği hâlde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda.