2022 tercüman bilirkişi listesi başvuruları başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Rusça, Farsça, Flemenkçe, İspanyolca, Bulgarca, Kürtçe, Afgan Dili vs. Sağır ve dilsizler için işaret dilinde tercüman listeleri oluşturulacak.

Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler 01/10/2021 tarihinden 31/10/2021 tarihine kadar Komisyona veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurmaları gerekiyor. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden ilgili Komisyona gönderilecek. Belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili komisyona ulaştırılacak. Bu tarihten sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmayacak. Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekiyor.

Aranılan Nitelik ve Unvan

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması, En az ilkokul mezunu olması, Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması, Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması, Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması, Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi, Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması, gerekiryor.

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