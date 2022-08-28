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Spor 2022 Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman bitecek?
Spor

2022 Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman bitecek?

Süper Lig'de yeni sezon başlarken, tarnsfer dönemine ilişkin detaylar gündeme getirildi. Peki, 2022 Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2022-08-28 15:16:00 -
2022 Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman bitecek?

Süper Lig'de yeni sezon başlarken, tarnsfer dönemine ilişkin detaylar gündeme getirildi. Peki, 2022 Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman bitecek?

2022 Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman bitecek?

Süper Lig'in yeni sezonu hızlı başladı. Lige yeni çıkan takımlar ve yeni gelen hocalar, renk oluşturdu.

Fenerbahçe'nin iyi bir performans sergilediği ligde, yeni takımlar ve futbolcular göz doldurmaya devam ediyor.

2022-2023 sezonunda şampiyon olmak isteyen takımlar, kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

Peşe peşe kalkan uçaklar, yeni sezonda takımlarını şampiyon yapmak isteyen futbolcular...

Heyecanlı lig devam ederken, transfer sezonu gündeme geldi. Uçakların ne kadar kalkacağını merak edenler, gündemi oluşturmaya başladı.

Bazı takımların taraftarları, "2022 Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman bitecek?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 2022 Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte yanıtı...

2022 Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman bitecek?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran 2022 tarihinde başladı.

Süper Lig'de 8 Eylül 2022 tarihinde ise transfer sezonu sona erecek.

Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

TFF tarafından yapılan açıklamada; Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.

 

 

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