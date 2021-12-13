2022 sınav tarihleri belli oldu
ÖSYM, ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ni açıkladı.
Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca öğrenci tarafından beklenen sınav takvimi bugün belli oldu.
Haberi; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Öğrenciler takvime ÖSYM'nin sitesinden ulaşabilecek.
YKS 18-19 Haziran'da
Güncel takvime göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), şu tarihlerde yapılacak:
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran,
Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,
Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran.
Öte yandan adaylar, YKS için 11 Şubat-17 Mart tarihleri arasında başvuru yapabilecek.
Diğer sınavlar
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 24 Nisan,
KPSS Lisans (Genel Yetenek,Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) 31 Temmuz,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos,
KPSS Önlisans 2 Ekim,
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım,
e-YÖKDİL 14 Mayıs,
Merkezi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (MYÖS) 29 Mayıs,
Arabuluculuk Sınavı 26 Haziran,
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Geçiş Sınavı (ALES)ALES/1 17 Nisan,
ALES/2 21 Ağustos, ALES/3 20 Kasım,
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 27 Mart,
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz,
İş Sağlığı ve Güvenliği 1 (İSG/1) 15 Mayıs,
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 (İSG/2) 11 Aralık,
Yabancı Dil Sınavı 1(YDS 1) 10 Nisan,
Yabancı Dil Sınavı 2(YDS 2) 23 Ekim,
YÖKDİL/1 13 Mart, YÖKDİL/2 28 Ağustos,
Tıpta Uzmanlık Uzmanı (TUS) 1. Dönem 6 Mart, TUS 2. Dönem 4 Eylül,
Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) 16 Ekim,
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS)16 Ekim,
Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 18 Aralık.