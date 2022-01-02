2022 ramazan bayramı ne zaman?
Ramazan bayramına ne kadar kaldı? 2022 yılının girmesiyle birlikte pek çok kişi ramazan ayının ne zaman başlayacağını, bayramın hangi güne denk geleceğini araştırmaya başladı. Peki, ramazan bayramı ne zamana denk geliyor? 2022 ramazan bayramı ne kadar kaldı?
Yeni yılla birlikte milyonlar ramazana ayına ne kadar kaldığını araştırmaya başladı. 2022 yılında ramazan bayramı hangi güne denk gelecek?
2022 ramazan bayramı ne zaman?
2022 yılının gelmesiyle birlikte vatandaşlar ramazan bayramının ne zamana denk geleceğini araştırmaya başladı. 2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayı ise 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba idrak edilecek. 2022 ramazan bayramının birinci günü ise 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor.
Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi - 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi
Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi