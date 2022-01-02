2022 ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan bayramına ne kadar kaldı? 2022 yılının girmesiyle birlikte pek çok kişi ramazan ayının ne zaman başlayacağını, bayramın hangi güne denk geleceğini araştırmaya başladı. Peki, ramazan bayramı ne zamana denk geliyor? 2022 ramazan bayramı ne kadar kaldı?