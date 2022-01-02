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İSLAM 2022 ramazan bayramı ne zaman?
İSLAM

2022 ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan bayramına ne kadar kaldı? 2022 yılının girmesiyle birlikte pek çok kişi ramazan ayının ne zaman başlayacağını, bayramın hangi güne denk geleceğini araştırmaya başladı. Peki, ramazan bayramı ne zamana denk geliyor? 2022 ramazan bayramı ne kadar kaldı?

Yeniakit Publisher
2022-01-02 13:51:00 - 2022-01-02 13:54:53
2022 ramazan bayramı ne zaman?

Yeni yılla birlikte milyonlar ramazana ayına ne kadar kaldığını araştırmaya başladı. 2022 yılında ramazan bayramı hangi güne denk gelecek?

2022 ramazan bayramı ne zaman?

2022 yılının gelmesiyle birlikte vatandaşlar ramazan bayramının ne zamana denk geleceğini araştırmaya başladı. 2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayı ise 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba idrak edilecek. 2022 ramazan bayramının birinci günü ise 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor.

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi - 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

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