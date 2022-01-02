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İSLAM 2022 ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan 2022 ne zaman hangi ayda?
İSLAM

2022 ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan 2022 ne zaman hangi ayda?

Ramazan ayı ne zaman 2022 | 11 ayın sultanı ramazanın ne zamana denk geldiği araştırılmaya başlandı. Peki, ramazan bu sene hangi aya denk geliyor? Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak 2022

Yeniakit Publisher
2022-01-02 13:55:00 -
2022 ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan 2022 ne zaman hangi ayda?

Müslümanların heyecanla beklediği ramazan ayına ne kadar süre kaldığı merak konusu. Bu sene ramazan ayı ne zaman başlayacak?

2022 ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan 2022 ne zaman hangi ayda?

2022 yılının gelmesiyle birlikte vatandaşlar ramazan bayramının ne zamana denk geleceğini araştırmaya başladı. 2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayı ise 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba idrak edilecek. 2022 ramazan bayramının birinci günü ise 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor.

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi - 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kadir Gecesinin tayini hakkındaki rivayetler nasıl anlaşılmalıdır?

Kadir Gecesi Kur’an’da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) İbn Mes’ud’un, (r.a.) ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır’” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179).

Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm, 205-206). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.

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