2022 öğretmen il dışı atama sonuçları listesi: Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak

İl dışı öğretmen tayin atama başvuruları başladı. 25 Temmuz'da alınmaya başlanan başvurular 29 Temmuz Cuma günü sona erecek. Yeni eğitim öğretim yılında görevlerini başta ilde gerçekleştirmek isteyen öğretmenler il dışı atama başvurularını gerçekleştiriyor. Peki öğretmen il dışı tayin-atama sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? Öğretmen il dışı tayin sonuçları...

Öğretmen il dışı atama/tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen il dışı atama/tayin başvuru sonuçları 1 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 2 Ağustos tarihinde başlayacak.

İl dışı öğretmen atama tayin başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmen il dışı atama/tayin başvuru işlemleri mebbis.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası veya Kullanıcı adı ve şifre girdikten sonra yapılabiliyor. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir. Öğretmen il dışı tayin atama başvuru sonuçları için tıklayın