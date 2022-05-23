2022 öğretmen ataması olacak mı? 2023 ek öğretmen ataması olacak mı?
Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Okulların 17 Haziran’da kapanacak olması nedeniyle milyonlarca öğrenci binlerce öğretmen yaz tatiline girecek. Yeni dönemde öğretmen ataması olup olmayacağı da bir hayli merak edilir oldu. Son olarak 31 Ocak’ta 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılmıştı. Atama bekleyen binlerce aday 2022-2023 döneminde öğretmen ataması var mı? Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Yeni öğretmen ataması olacak mı? sorularına cevap arıyor. Öğretmen atamalarına ilişkin son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den geldi. İşte öğretmen ataması son gelişmeler.
Devlet okullarında görev yapmayı bekleyen 15 bin öğretmenin ataması 31 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi. 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği en fazla öğretmen ataması yapalan alan olurken bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliği alanında atama yapılmıştı. Yeni öğretmen ataması olup olmayacağı da yine kadro ya da öğretmen ataması bekleyen binlerce aday tarafından araştırılıyor. Peki öğretmen ataması var mı? Öğretmen ataması yapılacak mı? 2022 öğretmen ataması olacak mı? 2022 ek öğretmen ataması olacak mı?
Öğretmen atamaları yapılacak mı?
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile öğretmen atamaları üzerine gerçekleştirdiği konuşmayı köşesine taşıdı. Selvi, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’le öğretmen atamalarını ve yaz okulu konusunu konuştuğunu dile getirdi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’le öğretmen atamalarını ve yaz okulu konusunu konuştu. Bu yıl için yapılacak öğretmen atamaları konusunda yaptığı açıklamaların geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yıl da atamaların yapılacağını ve atanacak öğretmenleri 2022-2023 öğretim yılına yetiştireceklerini ifade etti.
Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmen atamaları konusundaki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını anlatan Özer, iki şey daha söyledi.
1- Bu yıl okul öncesi öğretmenliği kontenjanlarının fazla olacağını.
2- Yeni atamada kontenjanın yüzde 50’den fazlasının İstanbul’a verileceğini ifade etti.
Abdulkadir Selvi yazısında şöyle devam etti:
Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Sonuç olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Atama bekleyen öğretmenlerimiz merak etmesinler, atamaları yapılacak. Peki ne zaman? Elbette ki öğretmenlerimiz bir an önce atanmayı ve görevlerine başlamayı bekliyorlar. O nedenle sabırsızlanıyorlar. Milli Eğitim Bakanı ile konuşmamda edindiğim izlenim, Bakanlığın hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığı yönünde. O nedenle çok fazla bir gecikme beklemiyorum.
Öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı
31 Ocak’ta ataması yapılan 15 bin öğretmenin branş ve kontenjan dağılımı şöyle olmuştu:
İşte 15 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı;
Okul öncesi öğretmenliği 1302 kişi
Matematik öğretmenliği 733 kişi
Almanca öğretmenliği 171 kişi
Coğrafya öğretmenliği 185 kişi
Fen Bilimleri öğretmenliği 702 kişi
Fizik öğretmenliği 253 kişi
İlköğretim Matematik öğretmenliği 1001 kişi
Özel Eğitim öğretmenliği 1755 kişi
Rehberlik öğretmenliği 804 kişi
Sınıf öğretmenliği 2175 kişi
Sosyal Bilgiler öğretmenliği 130 kişi
Tarih öğretmenliği 262 kişi
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği 501 kişi
Türkçe Öğretmenliği 698 kişi
Müzik öğretmenliği 350 kişi
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenliği 238 kişi
İngilizce öğretmenliği 857 kişi
Kimya öğretmenliği 261 kişi
Görsel sanatlar öğretmenliği 180 kişi
Felsefe öğretmenliği 149 kişi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği 1030 kişi
Biyoloji öğretmenliği 105 kişi
Beden Eğitimi öğretmenliği 351 kişi
Arapça öğretmenliği 314 kişi
Öğretmen atamaları nasıl sorgulanır?
Öğretmen ataması sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden e-Devlet şifresi kullanarak erişilebilecekler.