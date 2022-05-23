2022 öğretmen ataması olacak mı? 2023 ek öğretmen ataması olacak mı?

Devlet okullarında görev yapmayı bekleyen 15 bin öğretmenin ataması 31 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi. 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği en fazla öğretmen ataması yapalan alan olurken bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliği alanında atama yapılmıştı. Yeni öğretmen ataması olup olmayacağı da yine kadro ya da öğretmen ataması bekleyen binlerce aday tarafından araştırılıyor. Peki öğretmen ataması var mı? Öğretmen ataması yapılacak mı? 2022 öğretmen ataması olacak mı? 2022 ek öğretmen ataması olacak mı?

Öğretmen atamaları yapılacak mı?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile öğretmen atamaları üzerine gerçekleştirdiği konuşmayı köşesine taşıdı. Selvi, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’le öğretmen atamalarını ve yaz okulu konusunu konuştuğunu dile getirdi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’le öğretmen atamalarını ve yaz okulu konusunu konuştu. Bu yıl için yapılacak öğretmen atamaları konusunda yaptığı açıklamaların geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yıl da atamaların yapılacağını ve atanacak öğretmenleri 2022-2023 öğretim yılına yetiştireceklerini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmen atamaları konusundaki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını anlatan Özer, iki şey daha söyledi.

1- Bu yıl okul öncesi öğretmenliği kontenjanlarının fazla olacağını.

2- Yeni atamada kontenjanın yüzde 50’den fazlasının İstanbul’a verileceğini ifade etti.

Abdulkadir Selvi yazısında şöyle devam etti:

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Sonuç olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Atama bekleyen öğretmenlerimiz merak etmesinler, atamaları yapılacak. Peki ne zaman? Elbette ki öğretmenlerimiz bir an önce atanmayı ve görevlerine başlamayı bekliyorlar. O nedenle sabırsızlanıyorlar. Milli Eğitim Bakanı ile konuşmamda edindiğim izlenim, Bakanlığın hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığı yönünde. O nedenle çok fazla bir gecikme beklemiyorum.

Öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı

31 Ocak’ta ataması yapılan 15 bin öğretmenin branş ve kontenjan dağılımı şöyle olmuştu:

İşte 15 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı;

Okul öncesi öğretmenliği 1302 kişi

Matematik öğretmenliği 733 kişi

Almanca öğretmenliği 171 kişi

Coğrafya öğretmenliği 185 kişi

Fen Bilimleri öğretmenliği 702 kişi

Fizik öğretmenliği 253 kişi

İlköğretim Matematik öğretmenliği 1001 kişi

Özel Eğitim öğretmenliği 1755 kişi

Rehberlik öğretmenliği 804 kişi

Sınıf öğretmenliği 2175 kişi

Sosyal Bilgiler öğretmenliği 130 kişi

Tarih öğretmenliği 262 kişi

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği 501 kişi

Türkçe Öğretmenliği 698 kişi

Müzik öğretmenliği 350 kişi

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenliği 238 kişi

İngilizce öğretmenliği 857 kişi

Kimya öğretmenliği 261 kişi

Görsel sanatlar öğretmenliği 180 kişi

Felsefe öğretmenliği 149 kişi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği 1030 kişi

Biyoloji öğretmenliği 105 kişi

Beden Eğitimi öğretmenliği 351 kişi

Arapça öğretmenliği 314 kişi

Öğretmen atamaları nasıl sorgulanır?

Öğretmen ataması sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden e-Devlet şifresi kullanarak erişilebilecekler.