2022 öğretmen atamaları ne zaman? Bu yıl öğretmen ataması var mı?
Öğretmen adayları Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 yılına ilişkin atama takviminin ne zaman duyurulacağını araştırmaya başladı. Peki, öğretmen atama takvimi belli oldu mu? Öğretmen atama başvuruları ne zaman?
Öğretmenlerin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı atama açıklamasında. Binlerce öğretmen sık sık '2022 öğretmen atamaları ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
2022 öğretmen atamaları ne zaman? Bu yıl öğretmen ataması var mı?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama atama olmayacak spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak" ifadelerini kullanmıştı.
2022 öğretmen ataması tarihi henüz açıklanmadı. Konu hakkında detaylar paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.