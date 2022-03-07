Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 yılında gerçekleştirilecek olan öğretmen atamalarına ilişkin konuştu. Peki, öğretmen ataması ne zaman?

2022 öğretmen atama olacak mı öğretmen alımı ne zaman?

Bir televizyon programına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “2022 yılında öğretmen ataması yapacağız. Son 19 yılda atanan öğretmen sayısı 700 bini geçti. Okullaşma oranlarımızda son 19 yılda aynı şekilde artış gösterdi. Şu an eğitim sisteminin içerisinde bulunan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 75’ini son 19 yılda atadık. Dolayısıyla öğretmen ataması ile ilgili kitlelerin kaygı duyacağı bir şey yok. Elbette birinci öncelik verdiğimiz konu okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını ve erişimi artırmak olduğu için okul öncesi öğretmen ataması, atayacağımız öğretmenler içerisindeki en fazla orana sahip olacak” dedi.