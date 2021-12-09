Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl iki kez ödeniyor. Araç sahipleri 2022 yılında ne kadarlık bir MTV ödeyeceklerini araştırıyor. Peki, MTV ne kadar oldu?

2022 MTV ne kadar oldu? MTV ne kadar olacak 2022

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) için 2022'de uygulanacak yeniden değerleme oranı belirlendi. 2022 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 25 olarak kararlaştırıldı.

MTV nedir?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.